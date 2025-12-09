◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

今年の阪神ＪＦも穴党の出番がある雰囲気だ。５番人気のアルマヴェローチェが勝った昨年は、３連単２２万７５００円という高配当。過去５年間でも、３連単で３度も１０万円超の決着になるなど、近年は波乱傾向となっている。そこに加えてアルテミスＳのフィロステファニ、ファンタジーＳのフェスティバルヒルと有力な重賞勝ち馬が故障に泣かされて、ＪＲＡ重賞勝ち馬不在は２８年ぶり。混戦の様相を呈していると言っていい。

それでも人気を確実に集めそうなのは、デビューから無敗の２連勝を飾ったアランカールだろう。７月の福島での新馬戦は粗削りなレースぶりが目立ったが、続く野路菊Ｓで大外一気の３馬身半差の完勝には恐れ入った。使った上積みが大きいのはもちろん、秘める能力の高さがなせる走りで、大物感はたっぷりだ。

これには本命党の記者は飛びつきたくなるところだが、抽選組の１勝馬にも気になる馬が多い。９日朝の美浦での取材では、スタニングレディの高木調教師が「いいですね。面白いと思う」とポツリ。いつも淡々とした口ぶりの指揮官なので、思わず「オッ！」となった。怖い伏兵も多そうで、やはり波乱ムードに満ちている。

（坂本 達洋）