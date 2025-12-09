【あすから】SUPER JUNIOR・シウォンが天才詐欺師に… 韓国ドラマ『ダーリンは危機一髪！』放送スタート
SUPER JUNIORのシウォンが出演する韓国ドラマ『ダーリンは危機一髪！』があす10日より、「KBS World」で放送される。（毎週水曜 後11：20〜深0：30／全18話）
【写真】SUPER JUNIOR・シウォンが天才詐欺師に！
同作はシウォン演じる天才詐欺師ヤン・ジョングクが、イ・ユヨン演じる女性刑事・ミヨンと結婚。愛するが故に嘘をついてしまった2人が繰り広げるドタバタ・ラブコメディ。
ヤミ金業者から脅されて国会議員を目指すことになった詐欺師のジョングクは果たして国民の支持を得て当選することができるのか、繰り広げられる政治バトルも見どころとなっており、『ジャグラス〜氷のボスに恋の魔法を〜』のチェ・ダニエル＆ペク・ジニが特別出演する回もある。
■あらすじ
警察に捕まらなければ詐欺師は最高の職業だと言っていた父の後を継いだジョングク（シウォン）はミヨン（イ・ユヨン）という運命の人に出会う。一方、ミヨンは元恋人が刑事という職業を良く思っていなかった事からジョングクに刑事である事を隠したまま交際し、結婚。新婚旅行に向かう途中で自分が刑事である事を告白するのだが…。
■出演
シウォン(SUPER JUNIOR)、イ・ユヨン、キム・ミンジョン他
■演出
キム・ジョンヒョン
■脚本
ハン・ジョンフン
【写真】SUPER JUNIOR・シウォンが天才詐欺師に！
同作はシウォン演じる天才詐欺師ヤン・ジョングクが、イ・ユヨン演じる女性刑事・ミヨンと結婚。愛するが故に嘘をついてしまった2人が繰り広げるドタバタ・ラブコメディ。
ヤミ金業者から脅されて国会議員を目指すことになった詐欺師のジョングクは果たして国民の支持を得て当選することができるのか、繰り広げられる政治バトルも見どころとなっており、『ジャグラス〜氷のボスに恋の魔法を〜』のチェ・ダニエル＆ペク・ジニが特別出演する回もある。
警察に捕まらなければ詐欺師は最高の職業だと言っていた父の後を継いだジョングク（シウォン）はミヨン（イ・ユヨン）という運命の人に出会う。一方、ミヨンは元恋人が刑事という職業を良く思っていなかった事からジョングクに刑事である事を隠したまま交際し、結婚。新婚旅行に向かう途中で自分が刑事である事を告白するのだが…。
■出演
シウォン(SUPER JUNIOR)、イ・ユヨン、キム・ミンジョン他
■演出
キム・ジョンヒョン
■脚本
ハン・ジョンフン