中大サッカー部は9日、八王子市の多摩キャンパスでJリーグなどの内定者会見を行った。J1川崎フロンターレ内定のFW持山匡佑（22）は目標に「開幕スタメン」を掲げた。既に特別指定選手として8月のJ1名古屋戦で短時間ながら出場。96〜97年に浦和に在籍した父・宜丈さんが実現できなかった公式戦デビューを果たした。トップ下での出場を目指し「一番早いのは得点やアシストという結果で示すこと」とアピールを誓った。

自身の持ち味を「シュートレンジの広さやゴールのバリエーション、ボールを持った時のアイデア」と説明。2年生までは1トップに入ったが、チームのシステム変更もあった中で「ボールを持って前を向いた時が一番自分の良さを発揮できる」と自ら志願して2シャドーの一角でプレー。守備意識を向上させて攻撃の組み立てにも絡むなどプレーの幅を広げ、J1クラブの内定を勝ち取る選手にまで成長した。

宮沢正史監督はポジション変更を受けての成長に関し「一番前に張るだけではなく、後ろに下がってパスも出せる、運動量も出せる、守備もしないといけないということで幅が広がった。いろんなことができるようになった」と指摘。川崎Fでの定位置奪取に向け「ポテンシャルは間違いなくある。それを最初から出せるか。“遠慮せずに思い切っていけ”と話している。彼自身がチャンスをつかめるか」と期待した。

【内定者の声】

▼GK岩瀬陽（来季J2湘南内定）今から“勝負の世界に飛び込むぞ”という気持ち。中高大の先輩である古橋亨梧選手みたいな世界で活躍するような選手になりたい。

▼MF杉山耀建（J2仙台内定）“やってやるぞ”という気持ち。アピールポイントはドリブルからのチャンスメークや得点に絡む動き。見ている人を楽しまさせるようなプレーに期待してほしい。

▼FW田中幹大（J2いわき内定）やっとスタートラインに立てた。ゴールに向かったり前線で起点になるプレーを見てほしい。目標はいわきFCをJ1に昇格させるプレーをすること。いわきの地を元気付けたい。

▼MF富永拓斗（神奈川県社会人リーグ＝品川CC内定）アピールポイントはキックとボールコントロール。関東リーグ、JFL昇格に貢献したい。社会人とサッカー選手の両立に努力していければ。

▼DF立石直也（宮城県リーグ＝IRIS・FC）サッカーを続けたくても続けられない同期を見てきているので、続けられることに感謝の気持ちが強い。アピールポイントは空中戦の強さ。JFL昇格を最短で達成できるように頑張りたい。