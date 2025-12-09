◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE） 神戸2−2成都蓉城（2025年12月9日 神戸市御崎公園球技場）

神戸が9日、今季公式戦最終戦となるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）成都蓉城戦（中国）に臨み、2−2で引き分けに終わった。今季限りで退任し、来季から清水の新監督就任が決定した吉田孝行監督（48）にとってはラストタクトだった。

神戸は前半18分に、武藤が右足で大会初得点となる先制ゴール。幸先の良いスタートとなったが、前半アディショナルタイムに同点に追いつかれ、後半32分にはPKを献上して逆転を許した。

それでもPKを奪い返し、後半44分に佐々木が同点弾。勝ち点1を奪取し、東地区の首位を堅守した。1次リーグ突破は持ち越しとなったが、大きく前進した格好だ。

試合後、両軍がそれぞれ敵のサポーターの前であいさつすると、どちらからも大きな拍手が沸き起こった。緊張関係にある両国だが、このシーンは中継実況でも「これがスポーツの良いところ」とスポーツマンシップを称えた。

この拍手についてはネットでも話題になり、Xでは「スポーツマンシップは素晴らしいですね。成都と神戸から素晴らしい選手が集まりました！」「勝敗を越えてリスペクトを示し合えるチーム同士、胸が熱くなる」「サッカーでこんなことが起きているのを見るのは本当に嬉しい」などのコメントが集まっていた。