プレミアリーグ第15節ウルブズ対マンチェスター・ユナイテッドの一戦が行われ、1-4でアウェイチームが勝利を手にした。



ゴールラッシュとなったユナイテッドはエースであるブルーノ・フェルナンデスが2ゴール1アシストの大活躍。



25分、82分にそれぞれゴールネットを揺らし、チーム3点目となったメイソン・マウントの得点をアシストしている。



チームが不調の中でもブルーノは数字を残しており、今季はリーグ戦15試合を終えて4ゴール6アシスト、計10得点に関与している。





『talkSPORT』によると、ブルーノはこのウルブズ戦である記録を更新したようだ。それがリーグ戦のアウェイゲームでのアシスト記録だ。ブルーノは第8節リヴァプール戦からアウェイゲーム5試合連続でアシストを記録している。プレミアリーグでこれまでに記録したのは2023年のモハメド・サラー、2015年のジェラール・デウロフェウ、同年のセスク・ファブレガス、2003年のマジー・イゼットの4人しかおらず、ブルーノは晴れて5人目となった。ユナイテッドの次のアウェイゲームは22日のアストン・ヴィラ戦。今季のヴィラはホームでマンチェスター・シティとアーセナルを下している。