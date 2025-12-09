モーニング娘。’25の最新シングルが、9日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で1位を獲得しました。

最新シングル『てか HAPPYのHAPPY！/私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）』は初週売り上げ7.6万枚を記録、1位に初登場しました。今回で『なんだかセンチメンタルな時の歌/最KIYOU』（2024/8/26付）以来、1年4か月ぶり、通算22作目となるシングル1位に。これにより、モーニング娘。が歴代1位の記録をもつ『シングル通算TOP10入り獲得作品数』を76作に自己更新しました。

■メンバー11人で参加した最後の両A面シングル、現在は9人で活動

本作は、ラスト参加となったメンバーの羽賀朱音さん（23）と横山玲奈さん（24）を含むメンバー11人でリリースされた、つんく♂さん作詞作曲の両A面シングル。羽賀さん、横山さんのメモリアル公演『モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 〜Movin’ Forward with Hope〜 羽賀朱音･横山玲奈 卒業スペシャル』は5日に横浜アリーナで開催されました。現在は野中美希さん（26）がリーダー、小田さくらさん（26）と牧野真莉愛さん（24）がサブリーダーとしてメンバー9人で活動しています。

オリコン調べ（2025/12/15付）