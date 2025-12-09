◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE） 町田3―1蔚山（2025年12月9日 町田GIONスタジアム）

1次リーグ東地区第6戦が行われ、FC町田ゼルビアはホームで蔚山（韓国）に3―1で快勝し、今大会初の連勝で3勝目（2分け1敗）を挙げた。今年最終戦となる公式戦52試合目を白星締め。黒田剛監督（55）は「最後のゲームを勝利で終えることができ、選手たちへ52試合の労をねぎらってあげたい」と語った。

町田は前半6分にMF増山朝陽（28）が先制弾。同21分にFW西村拓真（29）がネットを揺らした。「最後の1試合でなければ届けられないものがある。最後を（白星で）締め、勝ち点3を獲って未来を変えてACL（決勝トーナメント）の扉を開くために奮起、奮闘させた」と指揮官。前半で主導権を握った。

後半2分には古巣戦となったFW呉世勲（オ・セフン、26）の得点で突き放したが、同10分に失点。黒田監督は「差がついてから緩さと甘さが出た。3―0であれば、悪くても3―0で勝ち切ることが常勝チームになるためのポイント」と指摘した。

これで今年の公式戦は全日程が終了した。リーグ戦は6位で目標の5位以内には届かなかったが、ACLEに初参戦しながら天皇杯優勝でクラブ初タイトルを獲得。指揮官は充実の表情で振り返った。

「勝つこともあれば負けることもある。紆余（うよ）曲折しながら成長させてらった。自分の中で思い悩んだこともあるけど、最終的には選手がいろんな形で力になってくれて、ファンとサポータが支えてくれた。どういう状況であれ、タイトルを獲ることも達成してくれた。リーグ戦でもう一つ順位を上げたかったが、そこは来年への課題。2025年はいいシーズンになった」

ACLE1次リーグは残り2試合で次戦は来年2月10日に敵地で上海申花（中国）と対戦する。指揮官は「戦力を整えつつ強化しながら（1次リーグ）突破にこだわっていきたい」と見据えた。