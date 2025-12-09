歌舞伎俳優の中村橋之助と婚約した元乃木坂４６の女優・能條愛未が９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）で婚約発表後初のテレビ出演を果たした。

今回は「歌舞伎！大相撲！日本の伝統文化ＳＰ」。

清楚な着物姿で出演の能條はＭＣの明石家さんまに「嫁がれて梨園になられるんでしょ。大変っていうのはうわさでは聞いているけれども」と言われると「今、絶賛そういう勉強中と言いますか、お母様から（習っている）。お母様がお嫁入りする時にお花とかお習字とか、お料理も全部習っていたと聞いたので、私もこれから」と義母となる三田寛子の元で梨園の妻の修行中であることを告白。

息抜きの時間について聞かれると、「この世界は夢を人に与えるお仕事なので、休日はその分、私も橋之助さんもディズニーランドが大好きなので夢の国に行って朝から閉園まで全力で夢に浸りに行くっていうのが、お決まりになってます」と返答。「橋之助さんがすごいペアルックがお好きなので、カチューシャからお洋服、靴と全身一緒にして楽しませていただいてます」とミニーマウスの耳をつけた笑顔のツーショット写真を披露していた。