Cygamesが米G1・アメリカンオークスのメインスポンサーに就任

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygamesは、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場を運営するLos Angeles Turf Club（1/ST傘下）とパートナーシップ契約を締結し、12月26日（金）に開催されるG1レース「American Oaks（アメリカンオークス）」のメインスポンサーに就任した。同レースは「American Oaks presented by Cygames」として実施される。

「アメリカンオークス」は、サンタアニタパーク競馬場の芝約2000メートルで行われる3歳牝馬限定のG1レース。賞金総額は30万ドルで、2002年に国際招待競走として創設。2004年には国際G1に認定され、アメリカ国内のみならず世界各国でレース映像が放送される国際的な注目度の高い競走として知られる。今回のスポンサー就任により、2025年の開催時にはレースプログラムや場内サイネージ、サドルタオルなどにサイゲームスのロゴが掲出される。

「エンターテインメントと馬事文化の発展に貢献したい」

Los Angeles Turf Club ゼネラルマネージャーのネイト・ニュービー氏は、「サンタアニタパークの歴史的なクラシック・ミート初日に行われる名誉あるレースを、サイゲームスとともに開催できることを嬉しく思う」とコメント。サイゲームス代表の渡邊耕一氏も「世界中が注目するG1レースに協賛できることは大きな機会。今後もグローバルな挑戦を続け、エンターテインメントと馬事文化の発展に貢献したい」と述べた。