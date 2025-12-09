奥野壮＆豊田裕大、カットかかった瞬間に2人でツッコんだキスシーンとは【コスメティック・プレイラバー Season2】
【モデルプレス＝2025/12/09】俳優の奥野壮、豊田裕大が12月9日、都内で行われたドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」（フジテレビ・FOD／2026年1月15日スタート／毎週木曜深夜〜）試写会イベントに出席。2人でツッコんだキスシーンを明かした。
【写真】人気イケメン俳優、キス寸前
イベントでは、ファンから募った前作のベストエピソード3位までを発表。3位は「第6話の愛しさが募る新生活」、第2位は「第7話の花火と花火」、第1位は「第5話のザラつく心の処方箋」という結果に。2位に選ばれた7話のキスシーンについて、奥野は「監督のカットが長かったやつですよね」と切り出し、「最後のキスシーン。花火のシーンだったんですけど、長くて。カットがかかった瞬間に『長いわ！』ってツッコみました」と裏話を明かし、豊田も「あれはちょっと長すぎて」と共感した。
また、豊田は奥野の涙を流すシーンを回顧。「そのカットで『もっといけたわ』みたいに言ってたのが印象的で、それに僕もすごい反応して、映像を見た時に本当に心の底から目がキラキラ輝いてるっていうか、大切なものを見る目になってたなと。あれは奥野くんのおかげだなと」と話すと、奥野はすかさず「分かります。僕が引き出しました」と自信。豊田は観客に向かって「（奥野の帯態度）どうですか！？」と投げながら、「良い立場やな」と笑っていた。
原作はシリーズ累計150万部を突破した同名BL漫画「コスメティック・プレイラバー」（楢島さち氏）。ピュアな先輩美容部員・間宮棗（奥野）と生意気でクールな後輩美容部員・佐橋斗真（豊田）のドギマギする出会いから甘い同棲生活までを表現した物語は、Season2へ。2人がそれぞれ仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や遠距離恋愛の危機に直面する様子を描く。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆奥野壮＆豊田裕大、2人でツッコんだキスシーン
◆奥野壮＆豊田裕大W主演「コスメティック・プレイラバー Season2」
