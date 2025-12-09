¸µÇµÌÚºä46¾¾Â¼º»Í§Íý¡ÖAKB²Î¤¨¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¿¶ÉÕÎý½¬¤·¤¿²áµî
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/09¡Û¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬¡¢12·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê¤è¤ë8»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°û¤ß²ñ¤ÎÀÊ¤Ç¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾Â¼º»Í§Íý¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¶¦±é Íü±à¤ÎºÊ¤Ë¤Ê¤ë¸µÇµÌÚºä1´üÀ¸
¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¡ªÂçÁêËÐ¡ªÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½SP¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸¤òÊüÁ÷¡£ÂçÁêËÐÎÏ»Î¤Î°¤±êÀ¯¸×¤¬¡ÖÃÏÊý¤È¤«¹Ô¤¯¤ÈÇ¯¤Ë1²ó¤·¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤é¡×¤È¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ý»ö¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤³¤È¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤Èº§Ìó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¤È¡¢ÂçÁêËÐ¹¥¤¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¾¾Â¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¡ØAKB²Î¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈAKB¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎý½¬¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈAKB48¤Î³Ú¶Ê¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¿¶ÉÕ¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¡¢Ç½Ûê¤âÎÙ¤Çð÷¤¤¤¿¡£
»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡ÖÇµÌÚºä¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ù¡£·ë¹½Â®¤¤¡Ø¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈºÙ¤«¤¤ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¡©¡×¤È¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ëÝ°ºä46¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Î¿¶ÉÕ¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÝ°ºä¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾¾Â¼º»Í§Íý¡ÖAKB²Î¤¨¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×
