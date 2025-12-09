「神が造りし禁断ボディは必見…！」トップコスプレイヤー・えなこ《大胆すぎる濡れ肌サウナSHOT》にファン大悶絶

えなこ流「ととのい」ファッション

『「胸の谷間丸出しで思わず息が止まる…！」トップコスプレイヤー・えなこ《荒野行動人気キャラ忠実再現SHOT》に大興奮必至』が大きな注目を集めた、えなこがインスタグラムを更新。

リラックスした表情が印象的なサウナ＆スパスタイルを披露し、ファンの間で反響を呼んでいる。

このスタイルの最大のポイントは、頭に被った淡いミントグリーンのサウナハット。毛足の短いタオル地のような素材感で、優しくリラックスしたムードを演出している。

水着は、白と水色のストライプ柄で構成された三角ビキニ。細めのストライプは柄物でありながら派手すぎず、爽やかで清潔感あふれる印象を与える。このカラーリングは、夏の海辺はもちろん、スパや温泉施設の落ち着いた背景にも自然に溶け込む万能さを持っている。

シンプルなブラトップとローライズのボトムの組み合わせで、えなこの引き締まったウエストと美しいボディラインを際立たせている。

今回のファッションは、ただ可愛いだけでなく、トレンドのサウナ文化を取り入れた「遊び心」が光るスタイル。実用的なアイテムも、色やデザインを選べば、こんなにもキュートなファッションの一部になるというお手本を見せてくれた。

