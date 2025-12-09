ポケットモンスターのニンフィアモチーフ！シルバージュエリー新作登場

2025年12月9日（火）、ユートレジャーから「ポケットモンスター」のニンフィアをデザインに施したネックレスとリング（指輪）が登場！シルバーにピンクゴールドコーティングを施し、ニンフィアの癒しの力を表現したこのジュエリーは、優しい色合いと輝きが魅力。白蝶貝をベースにしたマザーオブパールとピンクトルマリンが、見る角度によって変化するきらめきを楽しませてくれます。

ポケモンニンフィアを身に着ける、癒しのジュエリー



ユートレジャーから新発売された「ニンフィア シェルネックレス」と「ニンフィア シェルリング」は、シルバー925にピンクゴールドコーティングを施した、ポケモンニンフィアをモチーフにしたジュエリー。

ニンフィアが持つ癒しの力を象徴するデザインは、見るたびに優しい気持ちにさせてくれます。

ネックレスはマザーオブパールをベースに、ピンクトルマリンが優しく寄り添い、リングも同様にその輝きを楽しめます。

身に着けることで、日常に癒しをプラスしてくれるアイテムです。

グンゼの新作「hadakabra」ノンワイヤーブラで美しいシルエットをキープ

セットで楽しむ！ネックレスとリングのコーディネート



「ニンフィア シェルネックレス」と「ニンフィア シェルリング」はセットで身に着けることで、より一層その魅力が引き立ちます。

どちらもピンクゴールドコーティングが施されたシルバー925で、柔らかく上品な印象を与え、見る角度によって輝きが変わるマザーオブパールの美しさを楽しむことができます。

シンプルでありながらも個性を感じさせるデザインは、どんなシーンにもぴったり。自分へのご褒美や、大切な人へのプレゼントにも最適です。

ユートレジャーでしか手に入らない特別なジュエリー



ユートレジャーオンラインショップと池袋のコンセプトストアで販売される「ニンフィア シェルネックレス」と「ニンフィア シェルリング」は、ポケモンファン必見のアイテム。

どちらも数量限定で販売されており、ポケモンの癒しの力を感じながら、特別なひとときを過ごせます。

リングのサイズ調整も可能なため、自分の手にぴったりなものを見つけることができます。

これらのジュエリーは、ファッションとしてだけでなく、ポケモンへの愛を表現するアイテムとしても最適です♪

ユートレジャーで見つける、ポケモンジュエリーの魅力



ユートレジャーから発売された「ニンフィア シェルネックレス」と「ニンフィア シェルリング」は、ポケモンの癒しを身近に感じられるジュエリー。

シルバーにピンクゴールドコーティングを施し、ピンクトルマリンやマザーオブパールのきらめきが、身に着ける人の気分を優しく包み込んでくれます。

オンラインショップや池袋のコンセプトストアで購入可能なこのアイテムは、ポケモンファンにはたまらない特別なジュエリーです。