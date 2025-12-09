◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE） 神戸2−2成都蓉城（2025年12月9日 神戸市御崎公園球技場）

神戸が9日、今季公式戦最終戦となるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）成都蓉城戦（中国）に臨み、2−2で引き分けに終わった。今季限りで退任し、来季から清水の新監督就任が決定した吉田孝行監督（48）にとってはラストタクトだった。

神戸は前半18分に、武藤が右足で大会初得点となる先制ゴール。幸先の良いスタートとなったが、前半アディショナルタイムに同点に追いつかれ、後半32分にはPKを献上して逆転を許した。

それでもPKを奪い返し、後半44分に佐々木が同点弾。勝ち点1を奪取し、東地区の首位を堅守した。1次リーグ突破は持ち越しとなったが、大きく前進した格好だ。

試合後、吉田監督は「選手、スタッフみんなに感謝ですし、サポーターの皆さんも“ありがとう”のパネルを持っている方、たくさんいたので、ヴィッセルにかかわる皆さんに感謝したい」と語り、「最後は追いついて、勝ち点1を拾って、今季のACLを首位で終えたのはチームにとって大きい」と振り返った。

また、神戸での3年半を振り返り「初優勝の時の最初の勢いというか、あのシーズンはすべて躍動感のあるサッカーを見せられた」と手応えのあったシーズンを回想。

さらに、若手を成長させた部分については「選手たちが自分についてきてくれたし、リスペクトしてくれているのが凄く伝わってきた。難しかったというより、良い選手たちに恵まれて、経験のある選手たちが若い選手たちを引っ張りながら、練習からさぼらない雰囲気をみんなで作れた。さぼっている選手がいると浮いてしまう」と、逆に選手を称えた。

3度目の神戸指揮官就任となった22年6月から3年半。クラブのリーグ初制覇を始め、吉田監督は3つのタイトルを勝ち取った。22年7月2日のリーグ鳥栖戦から数えて公式戦通算175試合目の指揮。クラブ史に残る名将が、ACLE1次リーグ突破を大きく前進させて、神戸に別れを告げた。