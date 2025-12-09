特産品が楽しめると思う「山口県の道の駅」ランキング！ 2位「センザキッチン」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末年始に向けて、親戚や友人に贈る特別なギフトを探している方も多いのではないでしょうか。今回は、地域に誇る特色ある商品が並び、その土地の活気と魅力を体感できる道の駅の、特産品に注目してみました。
All About ニュース編集部は11月25〜27日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、特産品が楽しめると思う「山口県の道の駅」を紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「キッチンというネーミングが美味しそうなものがあり楽しめそうな感じがするから」（40代女性／神奈川県）、「県内でもそれぞれ特徴のある特産品が食べられる。みとうの鹿肉がおいしかった」（30代女性／山口県）、「海産物を中心に長門の豊かな食材を味わう事が出来るので」（50代男性／愛知県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「海産物や地元野菜など特産品が豊富で楽しめるから」（20代女性／東京都）、「萩の新鮮な海産物や加工品に特化した道の駅であることが想像できるためです」（30代男性／東京都）、「萩漁港直送の新鮮な魚介類が豊富で、活魚や海産物の加工品など、海の特産品が満喫できるため」（40代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は11月25〜27日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、特産品が楽しめると思う「山口県の道の駅」を紹介します！
2位：センザキッチン（長門市）／38票2位は「センザキッチン（長門市）」でした。日本海に面した長門市にあるこの道の駅は、新鮮な魚介類や農産物が豊富にそろう人気スポット。海の幸を使ったレストランや、地元ならではの特産品が並ぶ直売所も魅力で、観光客や地元の人々で賑わいます。
回答者からは「キッチンというネーミングが美味しそうなものがあり楽しめそうな感じがするから」（40代女性／神奈川県）、「県内でもそれぞれ特徴のある特産品が食べられる。みとうの鹿肉がおいしかった」（30代女性／山口県）、「海産物を中心に長門の豊かな食材を味わう事が出来るので」（50代男性／愛知県）などのコメントがありました。
1位：萩しーまーと（萩市）／47票1位は「萩しーまーと（萩市）」でした。歴史と海の街・萩市に位置するこの道の駅は、新鮮な海産物が豊富にそろい、特に魚介類を使った加工品や料理が人気です。日本海の恵みを楽しめるグルメスポットとして、県内外から多くの人が訪れています。
回答者のコメントを見ると「海産物や地元野菜など特産品が豊富で楽しめるから」（20代女性／東京都）、「萩の新鮮な海産物や加工品に特化した道の駅であることが想像できるためです」（30代男性／東京都）、「萩漁港直送の新鮮な魚介類が豊富で、活魚や海産物の加工品など、海の特産品が満喫できるため」（40代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)