【3COINS】コスパ抜群＆買って損なし！ 家事のプロ厳選、いま買うべき「マストバイ」5選
おしゃれな雑貨店でありながら、家事をラクにするアイデア商品から移動・収納に便利なアイテムまで、実用的な優秀アイテムの宝庫なのが3COINS（以下、スリーコインズ）。しかも、ほぼ全てがお手頃な価格で手に入るのが魅力です。
今回は、その膨大なラインアップの中から、家事アドバイザーが厳選した「買って損なし」のマストバイ5品をご紹介します。
本体の内部に多孔質セラミックスが内蔵され、自然乾燥よりも早く乾かせるボトルドライヤー。
SNSで話題となり、人気が出すぎて「在庫なし」の店舗が続出だったボトルドライヤーがパワーアップし、「オープンスピーディーボトルドライヤー」（税込660円）として登場しました。
従来のものはスティックが1本でしたが、「オープンスピーディーボトルドライヤー」はスティックが2本に分かれるようになり、ペットボトルや水筒などを2本同時に乾かすことが可能です。
何気ないことですが、毎日なので手間に感じる人も多いエプロンの着脱。それを解決してくれたのが、「クイックエプロン」（税込550円）です。
ウエスト部分に塩化ビニル樹脂の芯材が入っているので、ウエスト部分を広げてパッと手を離すだけでエプロンの着脱ができます。
洗濯をするときはウエストの芯材を外しますが、抜くことも入れることも簡単なので手間に感じることはありません。1日に何度もエプロンを着けたり外したりする人には、特におすすめしたい逸品です。
お弁当用にはもちろんのこと、日頃の食事の常備菜としても、大量に作って小分け冷凍しておくとラクですよね。
小分け冷凍すると1つだけを取り出しにくいというのはよくあるお悩みですが、「シリコーン冷凍小分け保存容器」（M・Sサイズ、各税込550円）は素材がシリコーンのため、カチカチに冷凍された状態でも、裏から押せば簡単に1つだけ取り出すことが可能です。
スリーコインズでロングセラー商品となっているクリアボックスバッグシリーズに、新商品として縦型のLLサイズが登場。その名も「クリアボックスバッグ：LLタテ」（税込550円）です。
サイズは約縦60×横45×奥行き25cm、容量は約62Lなので、40L前後の機内持ち込みサイズのスーツケースもすっぽりと入ります。加湿器や除湿機、布団乾燥機など小型家電の収納にもおすすめ。上部と横に持ち手が付いている点も便利です。
みそ汁を作るときに何気に手間を感じるのが、分量のみそを取り出して鍋で溶かすこと。それを解決してくれたのが、「ウッドハンドル味噌マドラー」（税込330円）です。
みそにさしてくるっと回すことでみそがマドラーに入り、そのまま鍋でシャカシャカと溶かせるという便利グッズ。小さな泡立て器として使うことも可能です。
今回はスリーコインズの中でも特におすすめのアイテムを5品ご紹介しました。スリーコインズは家事用品以外にも、ネイルグッズやアクセサリー、オーディオアイテム、ベビーグッズ、食料品など幅広く展開しています。
気になる人はぜひお近くのスリーコインズやオンラインストアをチェックしてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
