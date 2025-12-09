「山本由伸とまじでお似合い」Niki、友人に誕生日を祝ってもらう！ 美脚も公開「幸せになってくれ！」
「山本由伸とまじでお似合い」Niki、友人に誕生日を祝ってもらう！ 美脚も公開「幸せになってくれ！」
モデルのNikiさんは12月7日、自身のInstagramを更新。誕生日を祝ってもらった際の圧巻の美脚を披露しました。
【写真＆動画】Nikiの美脚
「どの写真も綺麗で素敵です」Nikiさんは「#Thankyoufriends」と添え、4本の動画と14枚の写真を投稿。自身の誕生日を、友人に祝ってもらった時の様子を公開しました。部屋には風船の飾り付けがあり、豪華なバースデーケーキや花束も見られます。Nikiさんはミニ丈のワンピースを着用しており、圧巻の美脚があらわになっています。スタイルの良さも際立ち、とても美しいです。
コメントでは「お誕生日おめでとうございます」「可愛すぎる」「どの写真も綺麗で素敵です」「楽しそう」「最強に可愛くて綺麗で大好き」など、祝福や絶賛の声が。また一部からは「本当に美貌すぎるです 山本由伸とまじでお似合いだとおもう」「山本由伸と幸せになってくれ！！！周りになんと言われようとも」と、かねてより交際がうわさされる、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手との仲を気に掛ける声も寄せられました。
美脚ショットはほかにも！9月19日にも、美しい脚が露出したショットを公開していたNikiさん。ファンからは「絶世の美女」「美脚 可愛すぎる」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
