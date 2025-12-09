来シーズンからのJ2降格が決まっているサッカー、アルビレックス新潟は12月9日、新たにトップチームの監督を務める船越優蔵さんの就任会見を開きました。船越新監督は「選手と本気でぶつかり合いたい」と力強く意気込みを語りました。

9日、新潟市中央区のデンカビッグスワンスタジアムに姿を現したのが…



【船越優蔵 新監督】

「来シーズンから監督を務めさせていただくことになりました。船越優蔵です」





現役時代は2002年から5シーズンにわたり、アルビのFWとして活躍してきた船越新監督。選手引退後はアルビのジュニアユースのコーチのほか、20歳以下の日本代表監督を務めるなど指導者としての経験も積んできました。トップチームの監督は初めてだと言いますが…【船越優蔵 新監督】「選手と本気でぶつかり合ってコミュニケーションを取りながら、もまれながらやっていきたい」選手と全力で向き合う自身の強みを生かし、チームの勝利に結びつけたいと意気込みます。また、ここ数年アルビが築き上げてきたパスをつなぎながらゴールに迫る“ポゼッションサッカー”について。【船越優蔵 新監督】「良いものは残すというのは絶対大事だと思うし、それをさらに上げていく作業。ボール保持は目的とはしない。それは一つの手段ということも伝えたい」こう話した上で、自身の選手時代から続くアルビの強みを発展させていく考えを示しました。【船越優蔵 新監督】「相手より多く走る、相手よりユニフォームが汚れているのが新潟。そういうイメージ。そういうところは変えてはいけない。それがある意味アルビレックスの特徴、もしくはストロングポイント。それに枝葉をつけていくというのが、このクラブには一番あっている」今回の船越監督の就任について、現役時代ともにピッチに立った経験のある二人は…【野澤洋輔 新社長】「本当に厳しい時代を乗り越えたし、寝食をともにして苦しいトレーニングをしたという心のつながりがあったからこそ、ここにまたこういう形で集まったんだなと。思う存分、大暴れしてほしい」【寺川能人 強化本部長】「コミュニケーション能力が高い人というのは分かっていたし、僕自身は彼に本当に色んな魅力を感じている。人を引きつけるものがある男なので」選手時代とはまた違った形でアルビに貢献してくれることを期待していました。【船越優蔵 新監督】「目の前の一戦を本気で執着心を持って勝つ。その積み上げが結果として昇格とかプレーオフにつながって来ると思うので、目の前の一戦に全てをかけるという思いでやっていきたい」