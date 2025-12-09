¾¾Â¼º»Í§Íý¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¤Ç¡Ö²Î¤¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶Ê¤È¤Ï?¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªÆ±¾ð¤ÎÀ¼
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡Ö¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼ò¤ÎÀÊ¤Î¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¤ÇÊÌ¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Î¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÍÌ¾¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤ä²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¢´Ø¼è¤é¤¬½¸·ë¡£ÅÁÅý¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Î¼ò¤ÎÀÊ¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¼ò¤ÎÀÊ¤ÎÏÃ¤Ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤Ï¡ÖÀÎ¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¡È²¿¤«¤ä¤ì¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤Ï¡Ö¡È¸½¾ì¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¡É¤È¤«¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¸½¾ì¤Î¿ÀÅÄ¤Ç¤¹¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¥ì¥Ý¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤«¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤ª¥Ð¥«¤ÇÇä¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Ð¥«¤Ã¤×¤ê¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£µï¼ò²°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÎä¤ä¤ä¤Ã¤³¤Î¤³¤È¤òÎä¤¿¤¤¤ä¤Ä¤È¤«ÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Î¾¾Â¼¤¬¡Ö¡ÈAKB²Î¤¨¡È¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤À¤«¤éAKB¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤È¤«Îý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£°ìÄÌ¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤òµó¤²¤ëÃæ¡¢MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï?¡×¤È¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Î°ìÉô¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÝ°ºä¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£Ý°ºä46¤Ï¸½ºß¡¢Ý¯ºä46¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£