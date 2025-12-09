８日深夜に青森県東方沖で発生した最大震度６強の地震で、被災地では送電網などのインフラに一部影響が出た。

物流の遅れや、コンビニなどの複数の小売店の一時休業などの影響も広がった。

９日早朝には、北海道と本州を結び、電力を融通し合う送電網の青森県側に設置している変圧器から出火した。運営会社の電源開発が送電を止めて原因を調査している。同区間を結ぶ別の系統があるため、赤沢経済産業相は「電力供給に問題はない」と説明した。

東北電力の東通原子力発電所（青森県）と女川原発（宮城県）、北海道電力泊原発（北海道）、東京電力福島第一、第二原発（福島県）では、いずれも被害はなかった。

物流では、ヤマト運輸と佐川急便が扱う北海道発着の荷物の一部で配達に遅れが出た。北海道と本州を結ぶフェリーや貨物列車に遅れが生じたためで、佐川急便は「正常化のめどは立っていない」としている。

日本郵便でも、北海道や東北発着の郵便物や荷物の配達が１日程度遅れている。震度６強の揺れがあった青森県八戸市の八戸中央通郵便局では、安全確認のため窓口業務を休止している。

小売店にも影響が及んだ。セブン―イレブンは、津波警報の発令を受け、最大約６０店舗を一時休業した。ローソンも北海道や青森県などの計１０９店舗で従業員を避難させて一時休業したが、商品の落下で終日休業とした１店舗を除き、営業を再開した。イオンは、青森県の「イオンモール下田」を安全点検のため終日休業した。