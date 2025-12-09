歌手の浜崎あゆみ（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。来年1月10日にマカオで予定していた、アジアツアーのファイナル公演を中止すると発表した。

浜崎はインスタグラムのストーリーズに直筆署名入りの書面で、中止に至った経緯を説明した。冒頭で「本日はとても心苦しいお知らせをしなければなりません」と報告。「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am−ep.2−」のファイナルを予定したマカオ公演を、「avexと主催者側との協議の結果、諸般の事情により中止との報告を受けました」と明かした。

そして「上海公演に続き再び皆様に多大なる哀しみとご迷惑をおかけいたしますこと、そしてアジア各地の皆様から支えていただいた今ツアーがファイナルをお届け出来ないまま終了となってしまいますこと、一座・クルー大変無念に思っております」と、心境をつづった。

最後に「上海・マカオのチケットをお持ちの皆様には、2026年に開催予定しておりますアリーナツアーのチケットを優先的にお取りいただける様、チーム一丸となり動いておりますので、もうしばらくお時間を下さいませ。皆様の無念な想いを無駄にしないよう 出来る全てで尽力いたします」と、今後の対応などについて記した。

浜崎は11月28日、翌29日に行われる予定だったアジアツアー上海公演でも、中止を発表していた。

日中関係をめぐっては、高市早苗首相が国会答弁で台湾有事をめぐり武力行使を伴えば「存立危機事態になり得る」と発言したことに中国が反発。その余波で、上海で行われたイベント「バンダイナムコフェスティバル2025」では11月28日、歌手大槻マキが出演中、強制的に歌唱を中断される事態があったほか、ももいろクローバーZも29日の同イベント出演が中止となった。また、ジャズピアニスト上原ひろみらのコンサート、人気アニメ「美少女戦士セーラームーン」のミュージカルが中止となるなど、日本人アーティストらのイベント出演中止が相次いでいる。