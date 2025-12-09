¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¡´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÈÄê¿ôºï¸º¤ÎË¡°Æ¤Î¿³µÄ½ç¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¢¸ý½Ð¤·¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£¹Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶âµ¬À©¶¯²½Ë¡°Æ¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡°Æ¿³µÄ¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµÚ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸åÆ£Í´°ì½°±¡µÄ°÷¤Ï¿³µÄË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñ²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀèÆþ¤ìÀè½Ð¤·¡¢¤Ä¤Þ¤êÀè¤Ë¿³µÄ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÀè¤Ë½èÍý¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎË¡°Æ¤È¡¢¤³¤ì¤¬Âç¸¶Â§¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎË¡°Æ¤ò½èÍý¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éµÄ°÷Äê¿ô¤ÎË¡°Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¸ý½Ð¤·¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅúÊÛ¡£¸åÆ£»á¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñ²ñ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡µÄ¾ìÆâ¤¬¤¶¤ï¤á¤¯Ãæ¡¢ÁíÍýÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¢¸ý½Ð¤·¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¸ý½Ð¤·¤Ï¤¹¤ë¤«¡©¡Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤ËµÄ°Æ¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ý½Ð¤·¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ²ñ¤Ç¤ª·è¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½°µÄ±¡¤ÎÀ¯¼£²þ³×ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î°·¤¤¤ò¤á¤°¤ë£³¤Ä¤ÎË¡°Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¿³µÄ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î£³Ë¡°Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿À©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖË¡°Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿Æ©ÌÀ²½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿à¼õ¤±»®á¤òÀ¯ÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ëµ¬À©¶¯²½¤ÎË¡°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤È°Ý¿·¤ÎÃæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤ËÅÞËÜÉô¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤¹¤ëË¡°Æ¤òÁá´ü¤Î¿³µÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ£±£·Æü¤Î²ñ´üËö¤Þ¤Ç¤ËÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÅÞÂ¦¤Ï¼«°ÝÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼è¤ê¤¢¤Ä¤«¤¤¤ò¤á¤°¤ëË¡°Æ¿³µÄ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ´üËö¤Ë¸þ¤±¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡Ä¡£
