歌舞伎俳優の中村橋之助と婚約した元乃木坂４６の女優・能條愛未が９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）で１１月の婚約発表会見後初のテレビ出演を果たした。

今回は「歌舞伎！大相撲！日本の伝統文化ＳＰ」。

清楚な着物姿で出演の能條はＭＣの明石家さんまに「嫁がれて梨園になられるんでしょ。大変っていうのはうわさでは聞いているけれども」と言われると「今、絶賛そういう勉強中と言いますか、お母様から（習っている）」と義母となる三田寛子の元で梨園の妻の修行中であることを明かした。

さんまが「そうか。（三田は）大変さも分かってるからな」と言うと「そうです。元々、アイドルをやられて梨園の世界に入るという苦労は一番（分かっている）…」と返答。

「どんな教えなの？」と聞かれると「ごあいさつの仕方もそうですし、所作ひとつにしてもやっぱり…。お着物に私、全然慣れてなくて。今回、（婚約）記者会見を終えて初めてのテレビで（着物を）着てるので、すごく、そわそわしてるんですけど…」と正直に話すと「お母様がお嫁入りする時にお花とかお習字とか、お料理も全部習っていたと聞いたので、私もこれから」と決意表明していた。