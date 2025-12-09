お笑いタレントのキンタロー。が９日までにＳＮＳを更新。元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子とのツーショットを公開して話題になっている。

自身のインスタグラムに前田敦子とのツーショットやＡＫＢ４８の２０周年コンサートに参戦している姿を披露した。「ＡＫＢ４８は青春ですｉｎ武道館 キンタロー。参戦させていただきました もう！もう！もう！本当なんて言っていいのやら この方なしではキンタロー。この世界に辿（たど）り着けなかったと言っても過言ではない 私の芸能活動の間違いなく恩人中の大恩人前田敦子さん！！」と気持ちを爆発させた。続けて「気づけば本当に勝手にメンバーの気持ちになってしまいました私の全細胞が開きました 本当に本当に２０周年おめでとうございます現役のメンバーのみんなも先輩の背中をみながら一生懸命な魂を拝見おもわず私も襟を正しました紅白歌合戦もＡＫＢ４８出場決定 もちろんテレビの前から大大大大応援します また思い出して書いてたら泣けてきた」記し、「ＡＫＢ４８２０周年おめでとうございます あっちゃんから頂いたＴシャツ今日もきてきちゃった宝物すぎます 私もお笑い界の不動のセンターはれるように精進いたします」と祝福コメントとともに意気込んだ。

この投稿に「キンキン嬉（うれ）しそうな笑顔〜」「うわー！見たかったなぁ！いつかテレビで！」「キンちゃんとても良い笑顔です」などのコメントが寄せられている。