ＮＹ市場 この後のイベント
23:15
英中銀ロンバルデッリ副総裁、ラムスデン副総裁、マン委員、ディングラ委員、財務委員会出席
10日
0:00
米JOLTS求人件数（9月）
予想 N/A 前回 722.7万人
米JOLTS求人件数（10月）
予想 715.0万人 前回 N/A
米景気先行指数（9月）
予想 -0.3% 前回 -0.5%（前月比)
3:00
米10年債入札（390億ドル）
4:10
ブレマンNZ中銀新総裁、質疑応答
米FOMC開催（1日目、10日まで）
FT「The Global Boardroom」（11日まで）
※予定は変更されることがあります。
英中銀ロンバルデッリ副総裁、ラムスデン副総裁、マン委員、ディングラ委員、財務委員会出席
10日
0:00
米JOLTS求人件数（9月）
予想 N/A 前回 722.7万人
米JOLTS求人件数（10月）
予想 715.0万人 前回 N/A
米景気先行指数（9月）
予想 -0.3% 前回 -0.5%（前月比)
3:00
米10年債入札（390億ドル）
4:10
ブレマンNZ中銀新総裁、質疑応答
米FOMC開催（1日目、10日まで）
FT「The Global Boardroom」（11日まで）
※予定は変更されることがあります。