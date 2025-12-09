23:15　
英中銀ロンバルデッリ副総裁、ラムスデン副総裁、マン委員、ディングラ委員、財務委員会出席

10日
0:00
米JOLTS求人件数（9月）
予想　N/A　前回　722.7万人

米JOLTS求人件数（10月）
予想　715.0万人　前回　N/A

米景気先行指数（9月）
予想　-0.3%　前回　-0.5%（前月比)

3:00　
米10年債入札（390億ドル）

4:10　
ブレマンNZ中銀新総裁、質疑応答


米FOMC開催（1日目、10日まで）
FT「The Global Boardroom」（11日まで）

※予定は変更されることがあります。