ドル円１５６．２５近辺、ユーロドル１．１６４０近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円は156.25近辺、ユーロドルは1.1640近辺での推移。ドル円は前日比ドル高・円安圏で取引されている。この日は植田日銀総裁の発言をめぐって円相場が激しく振幅している。国会答弁で「長期金利急激に上昇すれば機動的に国債買入れの増額実施」と発言したことが円安反応を広げた。その後は英ＦＴインタビューではインフレ警戒の重点が置かれて円買いを誘った。全般的にはクロス円とともに円安が優勢に推移している。



ユーロドルは円相場の振幅を横目に傍観者の状況となっている。1.1634から1.1657までの狭いレンジでの揉み合いが続いている。



このあとのＮＹ市場では９月および１０月分の米ＪＯＬＴＳ求人件数が発表される予定。



USD/JPY 156.26 EUR/USD 1.1639

