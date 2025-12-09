Travis Japan¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬3ºîÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»3ºîÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¡¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø's travelers¡Ù¡Ê¥¹¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡Ë¤¬¡¢9ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç½é½µÇä¤ê¾å¤²14.8ËüËç¤òµÏ¿¤·¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£3ºîÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»3ºîÌÜ¤Î1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÈÄ°¤¯¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢1950Ç¯Âå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»þÂå¤È¥Ç¥£¥¹¥³¤ä¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢EDM¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¶Ê¤ÇÉ½¸½¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ØDisco Baby¡Ù¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢³èÆ°µÙ»ß¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤ò´Þ¤á7¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆºÆ¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØWould You Like One?¡Ù¤ÎCompleted ver.¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Travis Japan¤Ï¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¤Æ¡ØTravis Japan Concert Tour 2026 's travelers¡Ù¤ò2026Ç¯1·î4Æü¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/12/15ÉÕ¡Ë