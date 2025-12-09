「ＡＣＬＥ・１次リーグ、神戸２−２成都」（９日、ノエビアスタジアム神戸）

退任が決まっている吉田監督の最終戦は引き分けに終わった。勝てば１次リーグ突破がかかる試合だったが、勝利で飾ることはできなかった。しかし試合後、チーム全員で同監督を胴上げ。「孝行」コールの中、監督もゴール裏サポーターの前に立ち、別れを告げた。

先発メンバーには、これまで３年半を支えた主力が名を連ねた。主将のＤＦ山川、ＤＦ酒井、ＭＦ武藤。ベンチにはＦＷ大迫も入った。先制点は、その武藤から生まれた。前半１８分、ペナルティーエリアでＦＷエリキのパスを受け、右足を振り抜きネットを揺らした。「しっかり落ち着いて決められた」。昨年のＭＶＰがチームに公式戦３試合ぶりの得点をもたらした。しかし前半終了間際の追加タイムに相手ＦＷシウバに同点ミドルを決められた。

１１月３０日のＪリーグホーム最終戦で吉田監督の退任発表から９日。最終節セレモニーで「あと２試合残っているが、一切手を抜かない」と、最後まで手綱を緩めず戦うことを誓った指揮官に選手たちも呼応し、体を張った。後半１５分には大迫を投入し。エースに得点を託した。しかし同点の同３１分、自陣ペナルティーエリアでＭＦ井手口がハンドを取られＰＫで１点を献上、リードを許す展開となった。

終盤、今度はＭＦ佐々木がペナルティーエリアで相手選手に倒されＰＫを獲得し、冷静に決めて同点に追い付いた。