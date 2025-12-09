ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は７日に第４７回「饅頭こわい」が放送された。次回が最終回。

暗躍する将軍実父、一橋治済（生田斗真）への仇討ち作戦は、先に治済に察知され、松平定信（井上祐貴）側は毒まんじゅうの被害に。作戦は失敗に終わるかと思われたが…治済に内通がバレて粛清された一橋家の刺客で将軍家斉（城桧吏）の乳母・大崎（映美くらら）が、直前に蔦屋重三郎（横浜流星）に渡していた紙には、家斉に宛てて治済の悪事が全て記されていた。

大崎は治済の指示で暗殺に関わった人物として、「先の公方様」＝１０代将軍・徳川家治（眞島秀和）をはじめ、将軍嫡男家基（奥智哉）、御三卿ライバルの田安家当主の治察（入江甚儀）、家基暗殺犯に気付いた老白眉毛こと老中首座・松平武元（石坂浩二）の４人を殺めたと告白した。

いずれも毒殺とみられるが、物語では毒殺された人物は５人と目され、同じく家基暗殺犯に気付いて戯作にしようとした平賀源内（安田顕）も。

謎の男・丈右衛門（矢野聖人）によって使用人殺しの濡れ衣を着せられ投獄され、獄中で何者かが差し入れた湯を飲んで亡くなった。暗殺犯が丈右衛門であれば、源内が投獄される前に戯作と一緒に命も奪えたともとれるが…。

ネットでも「殺めた人の中に平賀源内が入ってなかった」「大崎の手紙の中で、殺したリストに源内先生の名前がなかったから、先生やっぱり生きてる？」との反応が投稿された。