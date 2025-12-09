【独占】超人気俳優イ・サンイ「日本初ファンミは奇跡みたい」米津玄師『Lemon』猛練習の裏側、キム・ゴウンとの友情、まさかの納豆愛まで語る
『海街チャチャチャ』で注目を集め、『損するのは嫌だから』や『グッドボーイ』など数々の韓国ドラマに出演し、いまや韓国を代表する実力派俳優としての地位を築いているイ・サンイさん。
2025年10月5日には日本での初ファンミーティング、「2025 LEE SANG YI FAN MEETING [イサンイです] IN JAPAN」を成功裏に終わらせ、そのチケットは即日完売というほど日本で凄まじい人気を誇るイ・サンイさんに独占インタビューさせていただきました！
―日本で初めてのファンミーティングを終えられていかがでしたか？
イ・サンイさん：本当に本当によかったですし、とても楽しかったです。司会者なしで、一人で進行する形のファンミーティングだったので、会場の皆さんとうまくコミュニケーションが取れなかったらどうしようという心配もありました。でも素晴らしい通訳の方と、心の広いファンの皆さんのおかげで無事に終えることができました。
大きな劇場ではなく小さい規模のライブハウスで行ったこともあって、一人一人と直接会話をしているかのような気分でしたし、とても楽しかったです。
―ファンの熱量を直接感じられる場だったと思いますが、特に印象に残った場面はありますか？
イ・サンイさん：「日本のコンビニグルメ体験」のコーナーが一番印象に残っています。まるで友達とおしゃべりしているような気分でした（笑）。本来は僕がファンの皆さんにいろいろお見せしなければならないステージなのに、逆に僕の方がファンの皆さんからたくさんのエネルギーをいただいた気がします。本当に楽しくて、食べ物もとても美味しかったです。
小さい会場ならではの魅力はまさにこういう温かいやりとりができるところだと思いますね。とても幸せな時間でした。
―今回は「大学の先輩が日本のキャンパスを訪れる」というコンセプトだったと伺っていますが、特に力を入れて準備したプログラムは何でしたか？
イ・サンイさん：米津玄師さんの『Lemon』ですね。元々とても有名な曲ということもあってか、皆さんにもとても喜んでいただけたと思います。実は、日本語の歌詞を覚えるのが本当に大変だったんです。ギター弾き語りなので、歌詞が表示されるモニターを見る余裕もなくて（笑）。日本の歌を演奏しながら歌いたいという思いがあったので、皆さんが温かく聴いてくださって本当に嬉しかったです。
―本当に素晴らしいステージで拍手が鳴りやみませんでしたね。どのプログラムも大盛り上がりでした。
イ・サンイさん：打楽器パフォーマンス（ナンタ）でも大きな拍手をいただきました。パフォーマンスそのものを楽しんでくださったのか、それともノースリーブ姿を楽しんでくださったのか…（笑）。
本当は韓国伝統の太鼓を持って行きたかったのですが、状況的に難しかったため、日本の和太鼓を調達して代用しました。韓国のドラムスティックと日本の和太鼓の融合もまた新鮮で面白かったです。
―今回のファンミーティングのチケットは即日完売されたということで、日本での凄まじい人気についてはどのように受け止めていらっしゃいますか？
イ・サンイさん：本当に心から感謝の気持ちでいっぱいです。日本では初めてのファンミーティングだったので、日本に僕のファンがいるのか、果たして本当に会いに来てくださる方がいるのか、実はとても不安でした。でもいざ蓋を開けてみたら、本当に奇跡かと思うくらい多くの方が来てくださって驚きと感動で胸がいっぱいになりました。
ライブハウスならではの距離感と温かい雰囲気がとても心地よく、かけがえのない時間でした。改めて、心から感謝の気持ちをお伝えしたいです。
■日本の作品にも挑戦してみたい
―オファーは絶えないかと思いますが、作品を選ぶ際に大切にしている基準は何でしょうか？
イ・サンイさん：まずは作品の「面白さ」が一番大事ですね。自分が面白いと思えないと、ご覧になる方にも面白いと感じてもらえないと思うんです。あとは、これまで演じてきた役とは異なるか、あるいは新しい一面を見せられるかといった「新しい挑戦」ができるかどうかも大切にしています。
とはいえ、そこまで作品選びで深く悩んだり、難しく感じるタイプではないかなとは思います。ただ作品に参加できること自体にいつも感謝しています。
―ミュージカル、ドラマ、映画と幅広く活動されていますが、俳優をずっと続けられる原動力、俳優という職業の魅力は何だと思いますか？
イ・サンイさん：面白い台本を読み、その台本に関わるすべての方々とコミュニケーションを取りながら、ぶつかり合い、皆でひとつの目標に向かって進むというその協働の過程が本当に楽しくて、今でもワクワクします。
それに、歌も、バラエティも、舞台も、やっぱりすべてが楽しいんです。僕の人生そのものが「俳優としての人生」なんだと思います。昨日はシェイクスピアになり、今日は歌う俳優イ・サンイになり、明日はまた別のイ・サンイになる。そんなふうに僕は自分の仕事を心から楽しんでいます。
―これまで多くの役を演じてこられましたが、役作りは事前にじっくり準備するタイプですか？それとも現場の雰囲気に合わせてつくり上げるスタイルですか？
イ・サンイさん：「準備が50％、現場で固めるのが50％」ですね。ここで言う50対50というのは「心の比率」のことです。
まず役作りの段階では、自分ができる最大限のことをします。外見的なところだと例えば、役柄に応じたダイエットや体づくり、ヘアメイクや衣装合わせなどもありますし、それから内面的なところでいえば役について分析したり、台本の暗記や練習などあらゆる準備を重ねます。
でも、自分の準備で完結するものではないですよね。現場で生まれるもの、変化していくものをしっかり受け止める柔軟さも大切だと思います。なので、外から入ってくる刺激や影響を受け入れる余裕といいますか、「心の準備」も必要だと感じているんです。
―今後挑戦してみたいジャンルや役柄はありますか？
イ・サンイさん：ファンミーティングでもお話ししたのですが、日本の音楽に関わる作品や演技に挑戦してみたいです。子どもの頃から日本の音楽をよく聴いて育ったので、特に日本のロックに惹かれています。日本で音楽に関わる役を演じることができたら、とても面白そうだなと思います。
―実現できる日を楽しみにしています！
■大学の同級生、キム・ゴウンさんとの絆
―大学の同級生であるキム・ゴウンさん主演映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』にも出演されました。ゴウンさんにインタビューした際に「サンイさんが快く出演を引き受けてくれてありがたかった」と話していらっしゃいました。
イ・サンイさん：ある日、ゴウンから出演してくれないかという連絡が来て、迷わず「やるよ」と即答したのを覚えています。ほとんど悩まなかったですね。ゴウンとは日頃から仲が良く、とても信頼しています。彼女は本当に聡明で、賢い俳優だと思います。僕が悩んだり困ったりしたときには、彼女に相談することもあります。
―共演されて印象に残ったエピソードはありますか？
イ・サンイさん：劇中、カラオケで僕の感情が表に出てしまうシーンがあるのですが、「本当にお酒を少し飲みながら撮影したほうがリアリティが出て面白くなるんじゃない？」と話し合って撮影したんです。実際にはほんの少量しか飲んでいないのに、僕だけ酔いが回ってしまって（笑）。そのシーンは特に印象に残っていますね。
―ドラマ『グッドボーイ』でインタビューさせていただいた際に、パク・ボゴムさんとキム・ソヒョンさんから現場でのムードメーカーはソンイさんだという話がありました。撮影現場でムードメーカーだと言われることに対してご自身ではどう感じていますか？
イ・サンイさん：そうですね。自分ではムードメーカーだとは思っていません。ただ、一緒におしゃべりしているうちに、たまたま僕がきっかけで笑いが生まれることはありますが（笑）。
僕は、作品に関わるすべての人が気持ちよく楽しく仕事ができる現場であってほしいと思っています。だから、いつも心の中で「ユーモアを忘れないようにしよう」と意識しています。
現場でしんどくない人なんていませんよね。そこに少しのユーモアがあるだけで、みんなが前向きに働けると思うんです。
■日本の納豆愛…そしてそばも大好き！
―今回の日本滞在中に楽しみにしていた食べ物や、召し上がった日本料理はありますか？以前に納豆がお好きとおっしゃっていましたが、今回は召し上がりましたか？
イ・サンイさん：なんと、ついさっきも納豆を2パック食べました（笑）。納豆は本当に好きなんです。
それと、麺料理も大好きで、そば、うどん、ラーメンのなかでも特にそばが大好きです。酸味と塩味のある料理が好みなので、そういう麵料理ならいくらでも食べられそうです。
―韓国料理の中で特に好きなもの、日本の読者におすすめしたい韓国料理があれば教えてください。
イ・サンイさん：ポッサム（ゆで豚を葉野菜で包んで食べる料理）とマッククス（そば粉の麺に甘辛いタレを絡めるまぜ麺）が大好きで本当によく食べているので、皆さんにもおすすめします。ぜひ本場の味を体験してほしいです！
―『レタスクラブ』では日本の家庭料理を紹介しています。思い出の家庭料理とエピソードを教えてください。
イ・サンイさん：僕は食べることが大好きなので、家でもよく「おかわり」（日本語で）します。
メイン料理が出てくる前におかずを全部食べてしまうこともあって、結局もう一度おかわりして…という感じです（笑）。食いしん坊ですよね（笑）。
■ファンミ後に日本で購入したものは…？！
―お休みの日はどのように過ごされていますか？
イ・サンイさん：休日は家でゆっくり過ごすことが多いですが、最近はNetflixシリーズドラマ『ブラッドハウンド』の撮影をきっかけにボクシングに興味を持ったので、今も続けて習っています。
―アウトドア派とインドア派、どちらの面もお持ちですね。
イ・サンイさん：えぇ、どちらの面もありますね。インテリアが好きで、家具の配置を変えたり、DIYで家具を組み立てたりします。植物を育ててぼんやり眺める時間も好きです。
実はファンミーティングの後、日本で机や照明などのアイテムを買いました。机を持ち帰るのが大変でしたが、なんとか成功しました（笑）。
それと、日本には良いボクシング用品が多いので、欲しいものを探しに4軒も回ったのですが、結局見つけられませんでした。次回はリベンジします！
―日本のファンに向けて、韓国のおすすめのスポットやご自身のお気に入りの場所を紹介してください。
イ・サンイさん：仕事以外では家にいることが多いので、面白い場所をたくさん知っているわけではなくて、すみません…。
でも、最近は聖水（ソンス）によく行きます。おしゃれなカフェなど見どころも多いエリアなので、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。
それから、漢江（ハンガン）で「漢江ラーメン」を食べてください。ゼロコーラと一緒にぜひ（笑）。
―それでは最後に、日本のファンへメッセージをお聞かせください。
イ・サンイさん：こうしてファンミーティングを無事に終えることができて、本当に感謝しています。皆さんにとって誇りに思ってもらえる俳優になれるようこれからも努力を続けます。直接お会いできる機会がもっと増えるといいですね。
またお会いしましょう。ありがとうございます。
イ・サンイさん プロフィール
1991年11月27日生まれ。高校、そして大学（韓国芸術総合学校）にて演技を学び、2014年、ミュージカル俳優としてデビュー。その後ミュージカルだけではなくドラマや映画、バラエティと多彩に活躍の場を広げ、代表作は『刑務所のルールブック』、『椿の花咲く頃』、『海街チャチャチャ』、『ユミの細胞たち』、『損するのは嫌だから』、『イルタ・スキャンダル 〜恋は特訓コースで〜』など多数。
【文：パダヨノ】