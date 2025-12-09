アナウンサーが気になる現場で見てきた旬な情報をお伝えする、バミる！



「平成女児」という言葉が今年の新語・流行語大賞にノミネートしました。1990年代後半から2000年代初頭に小学生だった世代の女性を指しています。



そんな平成女児の間で流行っていたものが令和の時代に幅広い世代に受けて盛り上がりを見せているんです。まさに「平成リバイバル」！どのような盛り上がりか。「平成女児」の有田優理香アナウンサーがバミって来ました！





1989年から30年続いた平成。街並みを見るとルーズソックスに…たまごっちを買い求める行列！当時、若者の間で大流行したグッズが令和になり進化して再ブームを巻き起こしています！大人気品切れ中なのが、「立体シール」。累計販売1000万枚という大ヒット商品は見た目のかわいらしさなどから今の小学生を中心にも受けているんだそう。さらに！当時の女子高生の必需品、スクールバッグはペンケースになって復活。30代には化粧ポーチとして人気があるそうです。続いてファッション業界も調査。ここにも平成リバイバルの波が押し寄せていました。今人気なのが「ルーズソックス」です。学生だけでなく幅広い世代に人気です。ユニクロミナモア店では秋冬でルーズソックスの売り場面積を拡大！そして、カラーもサイズも豊富！なんとキッズサイズのルーズソックスも用意されていて平成女児の母と、令和生まれの子どもでルーズソックスでリンクコーデも叶います。こどもにとっては目新しい。当時を知る大人にとっては懐かしい。それが「平成リバイバル」人気の秘密でした。ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。【2025年12月9日放送】