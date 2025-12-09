12月9日の「踊る！さんま御殿!!」にて「日本の伝統を受け継ぐ有名人」を放送。乃木坂46・1期生でともに新婚の能條愛未と松村沙友理が顔をそろえた。

能條は11月に歌舞伎俳優の中村橋之助と婚約会見を開き、来年初夏に挙式披露宴を行う予定であることを発表。今回の番組出演は、その会見以来初の着物の仕事ということで、「お着物に慣れてなくて、ソワソワしてるんです」と落ち着かない様子。隣に座る松村にさんまが「友だちが梨園に行くってどう？」と尋ねると、「ほんとにビックリしました。最初のときから一緒にがんばってきた仲なので、（お互いに）売れていないときから」とコメントした。

能條は、同じく芸能界から梨園に嫁いだ義母・三田寛子から「ご挨拶にしてもそうですし、所作ひとつにしても」と、色々と教わっていると告白。人間国宝の父を持つ歌舞伎役者・中村鷹之資が、歌舞伎界のさまざまなしきたりを語った際には、能條を心配したさんまが「聞いたか!? こんな苦労あんねんぞ、今からでも（結婚を）やめとけ！」と言い出し、スタジオ中が大爆笑。さらに、市川右團次が、妻が歌舞伎界独特の挨拶に苦労したエピソードを披露した際には、さんまから能條にすぐさまその挨拶のフリが来たものの、間違った返しをしてしまい、さんまの「そんなんで務まるのか？」というダメ出しに再び笑いが起こった。

また、休日には夫婦そろって大好きなディズニーランドへ行くというプライベートも告白。「橋之助さんがペアルックがお好きなんです」と言うと、神田やいとうから「うらやましい！」と声があがっていた。