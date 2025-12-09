¾¾²¬¾»¹¨¡¢½éÆü¸ø±é¢ªÊóÆ»¿Ø¤Ë²ñ¼á¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤á¤°¤ê¡ÖÆü¥Æ¥ì¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¸ÀµÚ¤»¤º
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª in »°±Û·à¾ì¡Ù¤Î½éÆü¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½éÆü¸ø±é¸å¤Ë⋯¾Ð´é¤Ç²ñ¼á¤ò¤¹¤ë¾¾²¬¾»¹¨
¡¡¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¾¾²¬¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢³Ú²°½Ð¸ý¤«¤é¼Ö¤Ø¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡¢¸µTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆü¥Æ¥ì¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤âÆÃ¤Ë¸ÀµÚ¤»¤º¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë²ñ¼á¤·¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹ñÊ¬¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢6·î20Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢²áµî¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤·¡¢¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÀâÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤ÈSTARTO ENTERTAINMENT¤¬¹ñÊ¬¤ÎÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¡¢¤Þ¤¿¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¹ñÊ¬¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤é¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹É¾²Á°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¡£9·î29Æü¤ËºÇ½ªÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆµÚ¤Ó¤½¤Î¹ßÈÄ¤Ë¤«¤«¤ë·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢6·î20Æü¤Î¼ÒÄ¹µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÊÝ¸î¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢°ìÀÚÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢¹ñÊ¬»á¤Ë¤â¼ñ»Ý¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¡¢¤´Î»¾µ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢10·î¤Ë¹ñÊ¬¤ÏÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÆüÊÛÏ¢¡Ë¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡£11·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥¤¥É¤È¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÌó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
