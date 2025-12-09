女優の福原遥（27）と俳優の福士蒼汰（32）が9日、都内で行われたW主演を務める映画「楓」（監督行定勲、19日公開）の特別試写会にサプライズで登壇した。

福原らが劇場に現れると、喜びのあまり涙する観客も。福士は「見られた後に本人登場って緊張する。今は役じゃなくて“福士蒼汰”だからイメージを壊さないかな」と恐縮した。

4人組ロックバンド「スピッツ」の名曲「楓」（98年）を原案に作られたラブストーリー。イベントでは、劇中歌として同曲をカバーしているシンガー・ソングライターの十明（22）が生歌唱。うっとりと聴き入った福原は「思い出すだけで泣きそう」と胸打たれていた。

そして、トークセッションでは理想のクリスマスの過ごし方の話題に。福原や十明が「クリスマスマーケットに行きたい」と盛り上がる中、福士は「妄想しちゃうんだけど…」と切り出し、共働きで忙しいカップルが夜6時半にイルミネーションの前で待ち合わせするシチュエーションを一人芝居し始めた。「お互いが朝から時計をずっと気にするんですよ。で、ちょっと男性が遅れちゃうんだよね。彼氏が先輩になんか言われて“分かりました、やります！”って言って、バッと終わらせて退勤して走るシーンがあります」と、カップルが落ち合ってレストランに行くまでを説明しながら再現。あまりの熱量に、福原は「楽しそう」と笑っていた。