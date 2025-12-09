大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは9日（火）、2026年1月24日（土）と25日（日）に国立代々木競技場第二体育館で開催されるSVリーグ男子 第12節のヴォレアス北海道戦で 「ｍｓｈ presents ラブ・ライナーDAY」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

このホームゲームは、東京GBのオフィシャルパートナーであるｍｓｈ株式会社（協力：トレンダーズ株式会社、本州印刷株式会社）をマッチデースポンサーとして開催される。

来場者にはラブ・ライナーのリキッドアイライナーR5 全6色からランダムで1つ、SUNCA 薬用入浴剤「繭のなか」と「月のかさ」の2種類を各1錠、本州印刷オリジナルLIMEXボールペン、各日先着1,500名にトレンダーズ株式会社の発行する「Mimi Beauty magazine Vol. 6」がプレゼントされる。来場者プレゼントは両日実施され、商品がなくなり次第終了するとしている。

また、この試合のPOM（Player of the match）には、ラブ・ライナーのリキッドアイライナーR5 全6色とSUNCA 薬用入浴剤1年分が贈呈される。