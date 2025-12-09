「青年革命家」改め「冒険家」を名乗るユーチューバー・ゆたぼん（16）が9日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、お見舞金を振り込んでくれた人々への感謝をつづった。

ゆたぼんは8日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、人身事故に遭ったと告白。6日の朝、ボクシングクラブから愛車のバイクで「法定速度を守って帰宅」していたというが「対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを超えて突っ込んできた。よける間もなく衝突した」と明かした。

現在は入院中だといい「その衝突する瞬間が、脳みその中でもリプレイされてる感じで…寝ようにも寝れないみたいな、そんな感じで凄くトラウマ状態です」と吐露。また、視聴者からお見舞金を募るとしていた。

そして9日には「皆さん、昨日は温かいコメントありがとうございました！そしてお見舞い金を振り込んで下さった方々にも本当に感謝しています」と投稿。また注意として「お見舞い金として頂きますので、収支報告はしないし、領収書の発行もしません。いかなる法的な義務も負いません」といい「その上でお見舞い金を下さる方はお振込みお願い致します」と呼びかけていた。