秋篠宮ご一家は9日、聴覚障害のあるアスリートのための国際スポーツ大会「デフリンピック」に出場した日本代表選手らと懇談されました。

秋篠宮さまと紀子さま、二女の佳子さまと長男の悠仁さまは、9日午後5時ごろ、デフリンピック日本選手団の代表12人や全日本ろうあ連盟理事長らをお住まいの秋篠宮邸に招かれました。

紀子さまや佳子さまが観戦したバドミントン、空手、テニス、水泳などに出場した選手のほか、ご一家が過去に会われたことのある選手もいたということです。

今大会、金メダル3個を含むあわせて7個のメダルを獲得した男子水泳の茨隆太郎選手が首から複数のメダルをさげていると、秋篠宮さまは「重いでしょう」と声をかけられたということです。

佳子さまと悠仁さまは一緒に選手との懇談の輪に入り、笑顔で懇談されたということです。

ご一家はデフリンピックを終えての感想や今後の抱負、世界の選手との交流などについて、選手一人一人と和やかに会話を楽しまれたということです。

また、青森県出身の男子陸上・佐々木琢磨選手には、8日に青森県で震度6強を観測した地震についてお見舞いの気持ちを伝えられたということです。

ご一家は、日本で初めて開催されたデフリンピックの開会式に出席したほか、大会期間中多くの競技を観戦し選手を激励されました。