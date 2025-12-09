ExWHYZ¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦ÇÐÍ¥¤Î°Ëß·ºÌ¿¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×MV¸ø³«
ExWHYZ¤¬¡¢12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDON¡ÇT CRY / ¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îmayu¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¸½ºßÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¤Î¿·¶Ê¡Ö¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¡¢ExWHYZ¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ë¼ç±é¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿ºîÉÊ¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ç±é¤Ï¥¹¥¿¥ó¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï The Final / The Beginning¡×¡ÖG.I.¥¸¥ç¡¼¡§¼¿¹õ¤Î¥¹¥Í¡¼¥¯¥¢¥¤¥º¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ëÍÑÌ³°÷¡×¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡×Åù¤Ë½Ð±é¤·¤¿°Ëß·ºÌ¿¥¡£
¤³¤Î¶¦±é¤Ï¡¢mikina¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÃ´Åö¤¹¤ë²»À¼Åê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖArtistspoken¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ömikina Second.ID¡×¤Ë¤Æ°Ëß·¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¡¢Æ±¤¸¤¯°Ëß·¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡ÖÁ°Ìë¥¹¥±¥Ã¥Á¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¤½¤Î±ï¤Çº£²ó¤ÎMV½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
MV¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇExWHYZ¤Î±ÇÁü¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë±ÇÁüºî²È¤ÎÅÄÊÕ½¨¿¤¬Ã´Åö¡£°Ëß·¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢»£±Æ¤Ç¤ÏÊ£¿ô²ó¤ËÅÏ¤êÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤òÈäÏª¡£ExWHYZ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥é¥ó¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂµ¤é½¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ExWHYZ¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ExWHYZ¤Ï¡¢12·î27Æü¤ËÅìµþKanadevia Hall¡ÊµìTOKYO DOME CITY HALL¡Ë¤Ë¤Æ3¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ãExWHYZ Special Live ¡Æµ¡Ç -3rd Anniversary Final & Year End Party-¡ä¤ò³«ºÅ¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î3¥«½ê¤ò¤Þ¤ï¤ë½é¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¡ãExWHYZ in th UK Tour¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
◾️mikina ¥³¥á¥ó¥È
MV¤Ë±Ç¤ë°Ëß·¤µ¤ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢É½¾ð¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¤Î²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯Á¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤È¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¤Ë¡¢¿¼¤¯¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¤½¤ì¤Ç¡¢°Ëß·¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¿´¤Ë¿¨¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤¬°Ëß·¤µ¤ó¤«¤¡¤È²¿ÅÙ¤â´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ÇÁü¤â¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤¹¤·¡ª¤ï¤¿¤·¤Ï²¿²ó¤Ç¤â´Ñ¤ë¡ª¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ÅÄÊÕ´ÆÆÄ¤È°Ëß·ºÌ¿¥¤µ¤ó¤È¡¡ºÇ¶¯¥º¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¤Ï±ÇÁü¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤¿¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
◾️°Ëß·ºÌ¿¥ ¥³¥á¥ó¥È
Æ¬¤¬¿¼¤¤¿¹¤ò×Ç×Ó¤Ã¤Æ¡¢Ì²¤ê¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤Ìë¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éÊâ¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥Ö¥ì¤¿Ç¼ÆÀ¤ò¸À¤¤Ê¹¤«¤¹¤±¤ì¤É¡¢
µÞ¤ÊÍî¤È¤··ê¤Î¿¼¤µ¤µ¤¨¡¢°Å¤¯¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢ExWHYZ¤¬²Î¤¦¿·¶Ê¡ÖRegret¡×¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£mayu¤µ¤ó¤¬ËÂ¤¤¤À¸ÀÍÕ¤È¡¢4¿Í¤ÎÀ¼¤¬¡¢¤½¤Ã¤ÈÅô¤ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
4¿Í¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¸ÆµÛ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢½ãÅÙ1000%¤Î¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬¡¢¤Þ¤À¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ü¤ËÀø¤à¸ÉÆÈ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¡¢¼ª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡
¢¡¡Ö¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/ExWHYZ_Regret
¢¡ExWHYZ feat. DONGROSSO¡ÖDON¡ÇT CRY¡×
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/ExWHYZ_DC
¢§´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«Ãæ
¢£¡ãExWHYZ Special Live ¡Æµ¡Ç -3rd Anniversary Final & Year End Party-¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Kanadevia Hall (µìTOKYO DOME CITY HALL)
³«¾ì 16:30 / ³«±é17:30
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/56161
¢£¡ãExWHYZ in th UK Tour¡ä
2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë - The Fleece¡Ê¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡Ë
OPEN 18:30 / START 19:30
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë - The Kings Arms¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ë
OPEN 18:30 / START 19:30
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë - The Underworld¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡Ë
OPEN 18:30 / START 19:30
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/61678
EN PAGE¡§https://www.wack.jp/posts/58135213
◾️2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDON¡ÇT CRY / ¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
CDÍ½Ìó¡§https://lnk.to/ExWHYZ_DC_ec
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
CD¼ýÏ¿¶Ê¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
M-1¡¡DON¡ÇT CRY / ExWHYZ feat. DONGROSSO
M-2¡¡¥ê¥°¥ì¥Ã¥È
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK]
¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§UPCH-89619
¡¦Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ>
ExWHYZ presents ¡ÆCLUB Ex Vol.1¡Ç
2025.04.05 Spotify O-EAST
xYZ
D.Y.D
Unknown Sense
ANSWER [¥á¥É¥ì¡¼]
Des Speaching [¥á¥É¥ì¡¼]
Îº [¥á¥É¥ì¡¼]
¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à [¥á¥É¥ì¡¼]
Obsession [¥á¥É¥ì¡¼]
SHOWTIME
Day After Day (¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¥«¥Ð¡¼)
Wanna Dance
Our Song
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼Éû²»À¼¼ýÏ¿(½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß)
Bonus Contents
DON¡ÇT CRY [Behind The Scenes]
¢¡ÄÌ¾ïÈ×[CD]
¡ï1,250¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§UPCH-80633
¢£¡ãExWHYZ TOUR 2025 ¡ÆWide Open¡Ç¡ä
2025Ç¯¡¡¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
12.20¡ÊÅÚ¡ËGORILLA HALL OSAKA[Âçºå]
OPEN 16:00 / START 17:00
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/51551
