リュックと添い寝ごはんが、2026年2月25日に4thアルバム『生きるは愛』をリリースすることを発表した。さらに、

本作は、日々の生活の中で抱く、様々な「愛」の形を表現した約2年ぶり4枚目のオリジナルアルバム。潜在していた“ポピュラリティ”を今一度最大化し、メンバーの大学卒業期に自分たちらしい目的地へ向かう旅立ちを高らかに宣言した3rdアルバム『Terminal』から約2年ぶりとなるニューアルバムは、第二フェーズに突入したリュックと添い寝ごはんのアーティストコンセプトを体現した作品になっているという。2024年に配信リリースした「ネットルーザー」「タイムマシン」、2025年1月配信の「灯火」、7月に配信しシュールな横揺れダンスがSNSで話題となった「恋煩い」の他、新曲6曲を含む全12曲収録。恋愛における愛情表現から、人間愛、人生愛、音楽愛、今の自分たち、そして未来永劫大切にしたい愛すべき人や場所、人生観をアルバム全体のテーマとしながら、縦横無尽な音楽的探究心によって生み出された色とりどりのポップな楽曲たちを詰め込んだ作品に仕上がっているとのことだ。

1月18日までに対象チェーン店にて予約すると、未作品化となるアコースティックバージョンの音源が収録された早期予約特典「未作品化音源CD『つまみ食い』 」をプレゼント。また、対象チェーン別特典として表面はメンバー撮り下ろし写真、裏面は印字のメンバー手書きメッセージが入ったカード「生活のしるしカード」がプレゼントされる。

そして、アルバム収録曲の中から「渇き」を12月10日に先行配信することも決定した。本楽曲は、脈のない恋に狂おしく執着する主人公の、狂おしいほど好きなのに“何も知らないまま”の恋を描いたラブソングになっているという。情熱的な恋の衝動と叶わぬ恋の儚さの狭間を浮遊する、人間的泥臭さが滲み出たロックチューンに仕上がっているとのことで、アルバムの中では、”情熱の愛”を表現する重要な役割の楽曲となる。前作「敵いませんかね」に続き、サウンドプロデューサーとして野間康介が参加。

「渇き」ジャケット写真

さらに、本楽曲のMVも12月10日0時にYouTubeにてプレミア公開となる。監督は花田健吾が務め、俳優の齋藤礼が出演。歌詞に登場する新宿や駅を舞台に、情熱的な恋の衝動や心の渇きを体現する映像に仕上がっているというので、ぜひチェックしてほしい。

https://youtu.be/a5Pj9Srv4zI

また、アルバムを引っ提げたワンマンライブ＜リュックと添い寝ごはん New Album release Live「生きるは愛」＞を2026年4月29日に東京・Zepp Shinjukuで開催することも決定した。ただ今よりファンクラブ会員限定最速先行受付が開始されているので、こちらもあわせてご確認いただきたい。

本発表にあわせ、マスダレンゾが撮り下ろした新たなアーティスト写真も公開された。アルバムタイトルかつバンドのコンセプトでもある『生きるは愛』を体現した、生きる・愛・幸福の象徴色である赤色の線で描かれた赤い糸をデザイン。自分たちが愛すものとの繋がりを表現するアーティスト写真になっているという。

◾️4thアルバム『生きるは愛』 2026年2月25日（水）リリース

▼通常盤[CD] VICL-66120 価格：\3,300（税込）

商品詳細：https://sleeping-rices.com/discography/5086/

予約URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66120.html ▼収録曲

1.Life is beautiful

2.満漢全席

3.クラクションレイニーブルース

4.恋煩い

5.会社員

6.灯火(カンテレ×FODドラマ『未恋〜かくれぼっちたち〜』主題歌)

7.敵いませんかね

8.タイムマシン

9.風は山から

10.冬になって

11.渇き

12.ネットルーザー ▼特典内容

・早期予約特典：未作品化音源CD「つまみ食い」

[収録内容]

1.恋煩い -Acoustic ver.-

2.Be My Baby -Acoustic ver.-

3.敵いませんかね -Acoustic ver.- (Live at Spotify O-WEST 2025.11.10)

※特典内容は各チェーン共通となります。 [予約対象期間]

2026年1月18日（日）23:59まで [対象ショップ・オンラインストア]

・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE

・Amazon.co.jp

・楽天ブックス

・VICTOR ONLINE STORE ▼チェーン別オリジナル特典

・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE：“生活のしるしカード”A

・Amazon.co.jp：“生活のしるしカード”B

・楽天ブックス：“生活のしるしカード”C

・VICTOR ONLINE STORE：“生活のしるしカード”D

◾️配信シングル「渇き」 2025年12月10日（水）リリース

配信URL：https://jvcmusic.lnk.to/Kawaki

◾️＜リュックと添い寝ごはん New Album release Live「生きるは愛」＞ 2026年4月29日（水・祝）東京・Zepp Shinjuku

開場 17:00 / 開演 18:00 チケット料金：前売 4,800円（税込）

※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / 全会場ドリンク代別途必要 ▼チケット受付

・ファンクラブ”ふぁみり家”会員最速先行

受付期間：12月9日（火）21:00-12月14日（日）23:59

URL：https://sleeping-rices.com/news/5095/ ・オフィシャル先行

受付期間：12月17日（水）12:00-12月22日（月）23:59

URL：https://l-tike.com/sleepingrices/