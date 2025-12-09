yukihiroによるソロプロジェクトACID ANDROID、東名阪ツアーを2026年6月開催
yukihiroによるソロプロジェクトACID ANDROIDが2026年6月、東名阪ツアーを開催することを発表した。これは本日12月9日、東京・渋谷WWW Xにて2025年のツアー＜ACID ANDROID LIVE 2025 #2＞を締め括った後にアナウンスされたものだ。
2025年はL’Arc-en-Ciel、Petit Brabancon、geek sleep sheepのドラマーとしてのライヴ活動、ACID ANDROIDとして7年ぶりのアルバム「fade into black cosmos」のリリースやツアーと精力的に活動を展開してきたyukihiroだが、2026年もその動きは止まることがないという。活動25年目となる2026年に開催される東名阪ツアーが＜ACID ANDROID LIVE 2026＞となる。
＜ACID ANDROID LIVE 2026＞チケットの オフィシャル最速先行は本日12月9日21:30より。
■東名阪ツアー＜ACID ANDROID LIVE 2026＞
6月18日(木) 愛知・名古屋UP SET
open18:15 / start19:00
6月19日(金) 大阪・梅田Shangri-La
open18:15 / start19:00
6月30日(火) 東京・渋谷WWW X
open18:15 / start19:00
▼チケット
スタンディング：7,500円(税込・整理番号付・D代別)
【オフィシャル最速先行】
受付期間：12月9日(火)21:30〜12月16日(火)23:59
受付URL：https://eplus.jp/acidandroid/
関連リンク
◆ACID ANDROID オフィシャルサイト
◆ACID ANDROID オフィシャルInstagram
◆ACID ANDROID オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ACID ANDROID オフィシャルFacebook