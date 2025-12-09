yukihiroによるソロプロジェクトACID ANDROIDが2026年6月、東名阪ツアーを開催することを発表した。これは本日12月9日、東京・渋谷WWW Xにて2025年のツアー＜ACID ANDROID LIVE 2025 #2＞を締め括った後にアナウンスされたものだ。

2025年はL’Arc-en-Ciel、Petit Brabancon、geek sleep sheepのドラマーとしてのライヴ活動、ACID ANDROIDとして7年ぶりのアルバム「fade into black cosmos」のリリースやツアーと精力的に活動を展開してきたyukihiroだが、2026年もその動きは止まることがないという。活動25年目となる2026年に開催される東名阪ツアーが＜ACID ANDROID LIVE 2026＞となる。

＜ACID ANDROID LIVE 2026＞チケットの オフィシャル最速先行は本日12月9日21:30より。

■東名阪ツアー＜ACID ANDROID LIVE 2026＞

6月18日(木) 愛知・名古屋UP SET

open18:15 / start19:00

6月19日(金) 大阪・梅田Shangri-La

open18:15 / start19:00

6月30日(火) 東京・渋谷WWW X

open18:15 / start19:00

▼チケット

スタンディング：7,500円(税込・整理番号付・D代別)

【オフィシャル最速先行】

受付期間：12月9日(火)21:30〜12月16日(火)23:59

受付URL：https://eplus.jp/acidandroid/