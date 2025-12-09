元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美がＡＫＢ２０周年コンサートのライブショットを公開して話題になっている。

自身のインスタグラムにＡＫＢ２０周年コンサートでのオフショットを公開した。ピンクのキュートな衣装から黒のクールな衣装まで様々なテイストのライブ衣装を披露した。板野は「ＡＫＢ４８ ２０周年アイドルに戻った日 どのイ箸發舛龕イすき？」とつづり、「デビュー２０周年。 ともちんを好きになってくれたみんなに恩返しをしたくて。 みんなも当時にタイムスリップできるように イ箸發舛龕イ蕕靴気髻…謬瓩靴董▲瀬ぅ┘奪箸筺▲悒△皀瀬鵐垢眦時の私に近づけた。 冷静に考えると自分で昔の自分らしさを研究してるの面白いよねｗ」と記し、最後に「今回のタイトルにもあるダ捗屆イ鮖廚そ个靴討れたかな？ ※音ツンデレにしたかったのに…なかった」と投稿した。

この投稿にタレントのおのののかからは「可愛すぎるううううぅぅぅぅ 神です」とコメントした。また、ファンからは「最高にかっこよくて可愛くて、昔も今もずっと一番に大好きで憧れの存在です 生涯の推し様です」「どのともちんも可愛いから選べないよーー」「なんか全然変わってなくない？凄すぎ」などの反応が寄せられている。