楽ちん & シャレる“最強ヘア”！？【50代】に「白髪ぼかしボブ」が推せるーーッ♡

年齢と共に気になる人が多い白髪は、工夫次第でオシャレに見せることも。デザインカラーで白髪を目立たなくする「白髪ぼかし」を取り入れたボブヘアは、上品さと若々しさを両立できそうなヘアスタイルです。おさまりの良いシルエットによってスタイリングが手軽になり、忙しい毎日に取り入れやすいのもポイントです。今、オシャレなヘアスタイルを探している50代に推したい、「白髪ぼかしボブ」をチェックしていきましょう。

気分が上がりそうな明るいカラー

ふんわりとした立体感がおしゃれな白髪ぼかしボブ。垢抜けて見えそうなベージュ系のカラーリングは、表情まで明るく見せてくれそうです。ヘアスタイリストの@iimuro_yukiiさんは、「根元の伸びを気にしなくてすむのでストレス無くお過ごしいただけます」とコメントしていて、髪の悩みを解消しながら日常をより前向きに楽しめそう。

落ち着いたカラーで好感度アップ

こちらは、ナチュラルな仕上がりの白髪ぼかしボブ。肩の位置で自然に外ハネになる長めのレングスで、スタイリングもラクにできそうです。落ち着いたカラーの白髪ぼかしボブなら、頑張りすぎ感のないナチュラルなオシャレを楽しみたい人にぴったり。伸びてくる白髪が気になりにくく、カラーの頻度を抑えられるのも嬉しいポイントです。

地毛ベースの白髪ぼかしハイライト

こちらの白髪ぼかしボブは、エレガントな毛流れが大人女性にぴったり。@iimuro_yukiiさんによると、カラーは「白髪は染めずにハイライトを入れて顔回りを明るくすることで目立たなくしています」とのこと。さらに「地毛にハイライトなので伸びてきても気になりません」とも解説。ハイライトの陰影によって毛流れが引き立ち、ヘアスタイルの魅力もアップしています。

季節感のあるカラーがおしゃれ

こちらは、ヘアスタイリストの@katayu1204さんが、「大人明るめミルクティーベージュ」と紹介している白髪ぼかしボブ。白髪染めと違って明るいカラーを楽しめるのも白髪ぼかしの嬉しいポイントです。華やかなホリデーシーズンのムードにもマッチしそう。この機会に、まろやかな発色の抜け感のあるカラーリングで、思い切ったイメチェンを成功させませんか。

