¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛA.B.C-Z¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡ÈCRAZY¤ÈROMANTIC!¡É
A.B.C-Z ¤¬10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿£¹th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCRAZY ROMANTIC!¡Ù¡Ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢11·î3Æü¤Î·§ËÜ¡¦·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¡¢Åìµþ¡¦Kanadevia Hall¡ÊTOKYO DOME CITY HALL¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¤È12·î9Æü¤Þ¤Ç4¤«½ê12¸ø±é¤ò²ó¤ë¡ãA.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!¡ä¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ13Ç¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÅÁÅý¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òCRAZY¡ÊÇ®¶¸¡Ë¤Ë¡¢ROMANTIC!¡Ê¤È¤¤á¤¡Ë¤ËÆÏ¤±¤ë¡¢Ç®ÎÌ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤¬ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤À¡£
¡ØCRAZY ROMANTIC!¡Ù¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»þÂå¤Î²»³Ú¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤·¡¢¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¿ô¡¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿A.B.C-Z¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¤òº£¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿£±Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±¶ÊÌÜ¤«¤éºÇ¸å¤Î¶Ê¤Þ¤Ç¡È»þÂå¡Ê¤È¤¡Ë¤òÄ¶¤¨¡É¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï11·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¡¦Kanadevia Hall¡ÊTOKYO DOME CITY HALL¡ËÃë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
³«±éÄ¾Á°¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎA.B.C-Z¥³¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È²ñ¾ì¤ÎÇ®¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯!¡×¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¶ä¿§¤Î¥¥é¥Ã¥¥é¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç4¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¶¶ËÜ ÎÉÎ¼¤¬¡Ö¹Ô¤¯¤è¡¼¡ª¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¤¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
1¶ÊÌÜ¤ÎÊ¿À®´¶¤Î¤¢¤ë¥®¥é¥®¥é¤·¤¿EDM¡ÖGo CraZy¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£±é½Ð¤Î²Ð²Ö¤âµ¯ÇúÁõÃÖ¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë¡£¶Ê½ª¤ï¤ê¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¸Þ´Ø ¹¸°ì¤¬¥í¥ó¥°°áÁõ¤òÈþ¤·¤¯¤Ï¤¿¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤â¥À¥ó¥¹¤â»öÌ³½ê¥¤¥º¥à¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À²¦Æ»J-POP¤Î¡ÖNO MORE YOU¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç1¿Í¤º¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢2¿Í¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆÌ¥¤»¤ë¥·¡¼¥ó¡¢ºÙ¤«¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥í¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ90Ç¯Âå¥¢¥·¥Ã¥É¥¸¥ã¥º¤Ê¡ÖGroove O¡ÇClock¡×¤È¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¾ö¤ß¤«¤±¤ë¡£¸ÍÄÍ ¾ÍÂÀ¤¬¶Ê¤Î¹ç´Ö¤Ë¡ÖÅìµþ¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¼¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¥Õ¥¥¡¼¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ4¿Í¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤Þ¤Ç³Æ¡¹Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¾å¤Î³¬¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¡ÖÀ¼¸Ï¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ó¤Î¡¼¡ª¡×¤È´¬¤¹þ¤ó¤Ç¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¿·ÂÎÀ©½é¤È¤Ê¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¶Ê¡ÖA.B.Cra-Zy¡×¤Ç¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡£¸Ä¿ÍÌ¾¤ËÂ³¤¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¸Æ¤Ö¢ãA.B.C-Z¢ä¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀÖ¤¤Ëë¤¬²¼¤ê¡¢³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤«¤é°ìÅ¾¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¡Ö¤¹¤ì°ã¤¦¾Ð´é ¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¥¥¹¤ò¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÖCrush On You¡×¤Ç¤ÏÄÍÅÄ Î½°ì¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ò¥Ó¥·¥Ã¤È¥¥á¤Æ¤¤¤¿¡£
°áÁõ¤òÊÑ¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÉ÷°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿4¿Í¡£¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡×¤Ç¤Ï¸ý¸µ¤Ç»Ø¤ò¡ß¤Ë¤¹¤ë¿¶ÉÕ¤âÈäÏª¡£¡ÖCall You Later¡×¤Ç¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¿¶ÉÕ»ØÆ³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Àº¿À¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤¿¤ó¤À¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ÇµÒÀÊ¹ß¤ê¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤«¤é¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÌÏ©¤ò¶î¤±È´¤±¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¡£µÒÀÊ¤ÈºÂÀÊ¤Î¶¹¤¤ÄÌÏ©¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤éÂè3¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Þ¤Ç¡¢4¿Í¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¬¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿µ÷Î¥¤Î¶á¤¤ÆÃÂç¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢»×¤ï¤º¹ø¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê»æ¿áÀã¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢¸Þ´Ø¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤ÎÂç¤¤µ¤ËÈæÎã¤·¤Æ»æ¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¸ÍÄÍ¤¬¡ÖºÇ¸å¤ÏÂìÂô²ÎÉñ´ìÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤Í¡×¤ÈÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÍÅÄ¤Ï¡ÖNO MORE YOU¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢V6¤Î¡ÖCan do! Can go!¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢Æþ½ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇµÞ¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö²¶¤Ï²ÝÂê¶Ê¥¿¥Ã¥¡¼&Íã¤ÎÌ´Êª¸ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÃËÀ¤È¤«»Ò¶¡¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢¸Þ´Ø¤¬µÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿É×ÉØ¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÃ¯¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¸Þ´Ø¿ä¤·¡¢±ü¤µ¤ó¤ÏÈ¢¿ä¤·¡×¤È¤Î²óÅú¤ò·Ð¤Æ¡¢¸Þ´Ø¼«¿È¤¬¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢5ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤«¤é¡Ö¸Þ´Ø¤µ¤Þ¡¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡ÖBeyond the Dreams¡×¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö16¡î¡×¤Ç¤Ï¾å²¼º¸±¦»Í¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´¤Ë½¸¤Þ¤êÍ¥¤·¤¯²Î¤¤¾å¤²¡¢¡ÖCocktail¡×¤Ç¤ÏÃæ²Ú³¹É÷¥Í¥ª¥ó¤ÎÃæ¥«¥ó¥Õ¡¼¥Ý¡¼¥º¤ä¥·¥§¥¤¥«¡¼¤ò¿¶¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò°ìµó¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖJust Romantic!¡×¤Ç¤ÏÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÇò¥é¥¤¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤ªÂ·¤¤¤Î°áÁõ¤¬¤µ¤é¤ËÆ°¤¤ËÅý°ì´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£¡ÖÆß³ØÎÝ¸ù¡¦DONGAKU-RUIKO¡×¤Ï·ã¤·¤¤¥¹¥â¡¼¥¯¤ÈÇò¤¤Ëë¤¬¤Ò¤é¤á¤¯Ãæ¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤ËÉ÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¡¢ÄÍÅÄ¤Ï¹â¤á¤ÎÃÅ¤Î¾å¤«¤é¥Ð¥¯Å¾¤·¤¿¤êÊÒ¼ê¤ÇÃèÊÖ¤ê¤·¤¿¤ê¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡ÖCrazy Accel¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥êÍÙ¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¡ÖFinally Over¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¥¨¥â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯µ¨Àá¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤é¤Ï¡×¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥×¤â²Î¤Ã¤Æ¤ß¤»¡¢Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÈ×¤Ø¸þ¤±¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢ÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤Ê¹õ°áÁõ¤Ç²Ð²Ö»¶¤ëÃæ¡ÖFreak the Night¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡Ö»Ä¸÷¡×¡ÖFORTUNE¡×¤ÈµÒÀÊ¤ò´¬¤¹þ¤ß¥Õ¥¡¥ó¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥µ¥Ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¢ãWow¢ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÖPerfect Sky¡×¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Èô¤Ó¡¢Ëë¤¬²¼¤ê¤ÆËÜÊÔ¤¬½ªÎ»¡£¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿´é¤ò¤ß¤»¤¿4¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡È¥»¥Ã¥È¤ËÍê¤é¤ºÈÄ¤Î¾å¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥À¥ó¥¹¤È²Î¤ÇCRAZY¡ÊÇ®¶¸¡Ë¤ÈROMANTIC!¡Ê¤È¤¤á¤¡Ë¤òÆÏ¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢A.B.C-Z¤¬Ï·¼ãÃË½÷¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£12·î10Æü¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥Ù¥¹¥È¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤äÍèÇ¯1·î31Æü¤ÎTBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î¡ãA.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!¡äÊüÁ÷¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎA.B.C-Z¤Î³èÆ°¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýµÈÅÄ Íõ
