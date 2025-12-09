◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE） 神戸2−2成都蓉城（2025年12月9日 神戸市御崎公園球技場）

神戸が9日、今季公式戦最終戦となるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）成都蓉城戦（中国）に臨み、2−2で引き分けに終わった。今季限りで退任し、来季から清水の新監督就任が決定した吉田孝行監督（48）にとってはラストタクトだった。

神戸は前半18分に、武藤が右足で大会初得点となる先制ゴール。幸先の良いスタートとなったが、前半アディショナルタイムに同点に追いつかれ、後半32分にはPKを献上して逆転を許した。

それでもPKを奪い返し、後半44分に佐々木が同点弾。勝ち点1を奪取し、東地区の首位を堅守した。1次リーグ突破は持ち越しとなったが、大きく前進した格好だ。

武藤は試合後「何とか追いついて勝ち点1を獲れたのは非常にうれしいが、ホーム最終戦で勝ち点3を見せたかった」とドローに終わったことには不満顔。

ただ吉田監督への思いを聞かれると「吉田監督が来てくださってから、僕らは本当に強くなった。数々のタイトルを獲れたのも彼のおかげだと思うし、感謝しています。彼に出会えたことは幸せなことだった」と語り、「ここからは敵として戦うことになりますが、これからもお互い、100％でぶつかり合っていければいいなと思いました」と“再会”を楽しみにした。

武藤は吉田監督の神戸での初陣となった22年7月2日の鳥栖戦でもゴールを決めており、またも節目で得点を挙げた。

3度目の神戸指揮官就任となった22年6月から3年半。クラブのリーグ初制覇を始め、吉田監督は3つのタイトルを勝ち取った。だが退任時に悔しい思い出として25年3月のACLE東地区決勝トーナメント1回戦・光州戦（韓国）の大逆転負けを挙げるなど、アジアでの戦いは特別な舞台。「勝って終わりたい。3年半は勝ち続けてきた。最後も勝って、サポーターの方を含めて、皆で笑顔で終わりたい」と話していた。

22年7月2日のリーグ鳥栖戦から数えて公式戦通算175試合目の指揮。クラブ史に残る名将が、ACLE1次リーグ突破を大きく前進させて、神戸に別れを告げた。