佐藤健と『グラスハート』“ガチファン”神木隆之介のやり取りにファンほっこり「この2人最高」「本当に仲良し」

12月8日、佐藤健が自身のYouTubeチャンネルを更新。神木隆之介との仲睦まじいやり取りが反響を呼んでいる。

今回の動画では、Netflixにて世界独占配信されているドラマ『グラスハート』ファンの神木が、主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務めた佐藤と共にロケ地巡りをする企画を公開。

この中で、神木から企画を伝えられた佐藤は、「ドラマを見たファンが巡るんですよ。ロケ地ってのは。私は撮ってたんで。本人は巡らないんですよ」とツッコミを入れた。

その後、実際に撮影した踏切を訪れ、シーンを“ガチ再現”したいという神木に、佐藤は、「グラスハートのロケ地に行ってみたい神木さんを俺が撮るのほうがまだわかる。俺を撮るが1番わからない」「俺1番知ってるから、ここ。1番知ってて、もう撮られてるから！」と発言。

これを受けて、神木は、「俺がいってもさ、映ってない人じゃん。（佐藤は）映ってた人じゃん」「僕は撮りたい」と話し、セリフを再現する佐藤をカメラで撮影するなど、大満足の様子で楽しんでいた。

この動画のコメント欄には、「やっぱりこのコンビ好き！」「いじられて嬉しそうな健さん」「本当に仲良し」「この2人最高」「神木くんのオタ具合に共感しかない」といった反響が集まっていた。