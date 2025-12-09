増山、西村、オ・セフン！ 町田がホームで蔚山HDに３−１で快勝【ACLE】
FC町田ゼルビアは12月９日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第６節で、蔚山HD（韓国）とホームで対戦した。
町田のスタメンは以下のとおり。GKは谷晃生、３バックは右から望月ヘンリー海輝、昌子源、ドレシェヴィッチ。ダブルボランチは中山雄太と下田北斗、ウイングバックは右に増山朝陽、左に林幸多郎。２シャドーは仙頭啓矢と西村拓真、１トップにオ・セフンといったラインナップだ。
ホームチームは開始６分、さっそく先制に成功。仙頭の右CKをファーで待ち構えていた下田が左足で鮮やかなダイレクトボレー。放たれたボールは増山のワンタッチでコースが変わってゴールに吸い込まれた。
21分には西村が追加点を奪取。谷のゴールキックをオ・セフンが相手と競り、セカンドボールを仙頭がフリックで流す。これに反応した西村がドリブルから右足を振り、強烈なシュートを突き刺した。
迎えた後半、47分にチーム３点目をゲット。中山のパスをエリア内で受けた増山がクロスを供給。ゴール前で待つオ・セフンがヘディングシュートをねじ込んだ。
３点をリードし、試合を優位に進めたが、55分に失点。相手のクロス攻撃からオム・ウォンサンに右足でゴールに流し込まれた。
後半は攻撃の強度を高めた相手に対し、守備に回る時間が多くなった町田。それでも最小失点に抑え、３−１で力強く勝ち切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
