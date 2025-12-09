好き&いただきたい「長野県の御朱印」ランキング！ 2位「諏訪大社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
いよいよ年の瀬を迎え、心新たに新年を迎える準備を始める時期となりました。 新しい一年を良い年にできるよう、縁起の良い御朱印や特別な由緒を持つ寺社仏閣に参拝し、運気アップを図りたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月21〜22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、御朱印に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き&いただきたい「長野県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「綺麗な御朱印だと思う」（40代男性／千葉県）、「四社それぞれで御朱印が違うからコレクションのしがいがあるから」（30代女性／埼玉県）、「諏訪大社は大きそうなので全て集めたら達成感がありそうだから」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「立派な寺で、もらうと運気が良くなりそうだから」（30代女性／静岡県）、「全国から参拝者が訪れる有名寺院で、『一生に一度は善光寺参り』と言われるほど信仰を集めています。御朱印も荘厳で、参拝の記念として特別感があるため選びました」（40代男性／北海道）、「善光寺は、無宗派の大本山として古くから信仰を集め、荘厳な本堂と静かな境内でいただける御朱印が魅力です。参拝することで心が清められ、歴史と信仰の深さを肌で感じられる点もおすすめ理由です」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
2位：諏訪大社／57票長野県の2位は、全国各地にある諏訪神社の総本社である「諏訪大社」でした。諏訪湖の周辺に、上社（本宮・前宮）と下社（春宮・秋宮）の四つの宮を持つ珍しい神社です。御柱祭が有名で、7年に一度巨大な木を山から引き下ろして境内に立てる勇壮な祭りは、日本三大奇祭の一つに数えられます。主祭神は建御名方神（たけみなかたのかみ）で、風水・農業・狩猟などにご利益があるとされます。本殿を持たず、上社は御山を、下社は御神木を拝するという古式の祭祀を伝えている点も特徴的です。
1位：善光寺／100票長野県の1位に輝いたのは、100票を集めた「善光寺」でした。宗派を問わない無宗派の寺院として知られ、創建から約1400年の歴史を持つ日本屈指の古刹です。「遠くとも一度は詣れ善光寺」と古くから言われ、全国から参拝者が絶えない場所。本尊である一光三尊阿弥陀如来（いっこうさんぞんあみだにょらい）は絶対秘仏とされ、6年に一度の御開帳時のみ本尊の写しである前立本尊を拝むことができます。御朱印には力強い筆遣いで「善光寺」と記され、多くの人々に愛されています。
