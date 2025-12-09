「ほんまにお金無くて」YouTuber、オークション出品で驚きの値段が！ 「付加価値えぐい」「ヤバすぎ」
人気YouTuberのふくれなさんの夫で同じくYouTuberのがーどまんさんは12月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。オークションに出品したギターに高値がついたことを報告し、注目を集めています。
【写真】ギターが衝撃の売値に！
この投稿にファンからは、「5900円がここまで変わるのエグすぎ」「購入する人って一体どんな人か見てみたいわ」「これもう現代の闇市だろ」「それもう“ギター”じゃなくて“歴史資料”か“神話の武器”じゃん」「付加価値えぐい」「ヤバすぎwwwww」との声が集まっています。
(文:勝野 里砂)
「これもう現代の闇市だろ」がーどまんさんは「ほんまにお金無くてメルカリでギター売ったら450万円になった」と報告し、1枚の写真を掲載。フリマアプリ「メルカリ」のオークション画面が写っており、商品名には「サイン入りアコースティックギター【撮影で使用】」と書いています。がーどまんさんは続くツリーで、「これ嫌がらせやったらまじで許さん」とコメントしました。
服なども販売がーどまんさんは以前からメルカリでの取引を行っており、6日にも「リアルに借金が1億円を超えたので このままやったらYouTubeを運営できないので 今まで買った服を全部売ります買って下さい」とアカウントのリンクを共有しています。さらに、同日の別投稿では、出品した商品が売れていることを示すスクリーンショットも公開しており、「皆、本間にありがとう 頑張ってYouTube続けます」と述べていました。
