旅先で食べたい「富山県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「白エビ」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の大型連休が近づくこの時期、旅行の計画を立てる中で「何を食べるか」は重要なポイントです。その土地ならではの味覚は、旅の思い出をより一層深く、特別なものにしてくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で食べたい「富山県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「とろっと甘い味と美しい見た目が良いから。もう何年も食べていないので久しぶりに食べたい」（50代女性／石川県）、「白エビはなかなか食べられないし、お寿司や唐揚げなど、いろいろな調理方法で楽しめるから」（30代女性／石川県）、「富山湾の特産で、甘みと食感が格別。富山でしか味わえない旬の味を堪能したいから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「前にお土産でもらって美味しかったので、現地でも食べたい」（30代女性／千葉県）、「よく耳にするので気になります。すごく黒いあのスープはどんな味がするのか興味津々です」（40代女性／東京都）、「濃い色のスープと、食べ応えのある麺が独特で美味しいから」（50代女性／北海道）といった声が集まりました。
2位：白エビ／61票2位にランクインしたのは、富山湾の宝石と呼ばれる「白エビ」でした。富山湾の深海に生息する白エビは、白く美しい姿ととろけるような甘みが特徴です。富山県が主な漁獲地であり、新鮮な白エビを刺身やすし、天ぷらなどで味わうことができます。特に、白エビの天ぷらを丼にした「白エビ天丼」は、富山を訪れたら一度は食べてみたい人気のグルメ。その上品な味わいは、富山の豊かな海の恵みを象徴しています。
回答者からは「とろっと甘い味と美しい見た目が良いから。もう何年も食べていないので久しぶりに食べたい」（50代女性／石川県）、「白エビはなかなか食べられないし、お寿司や唐揚げなど、いろいろな調理方法で楽しめるから」（30代女性／石川県）、「富山湾の特産で、甘みと食感が格別。富山でしか味わえない旬の味を堪能したいから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：富山ブラックラーメン／89票見事1位に輝いたのは、富山ブラックラーメンでした。その名の通り真っ黒なしょうゆベースのスープが特徴で、発祥とされる店のように濃厚で塩辛い味わいを持つ一方、店によってはあっさりとしたスープや魚介のうまみを前面に出したものなど、いろいろな味わいが楽しめます。濃い見た目とは裏腹に、魚介の風味も感じられる奥深い味わい。ご飯と一緒に食べることを前提としているため、塩辛さを調整する店もあります。富山市を中心に広まり、今や富山を代表するご当地グルメとして全国で知られています。
回答者からは「前にお土産でもらって美味しかったので、現地でも食べたい」（30代女性／千葉県）、「よく耳にするので気になります。すごく黒いあのスープはどんな味がするのか興味津々です」（40代女性／東京都）、「濃い色のスープと、食べ応えのある麺が独特で美味しいから」（50代女性／北海道）といった声が集まりました。
