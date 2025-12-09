8日夜、青森県で震度6強を観測した地震。地震から一夜、広島から地震が起きたエリアに向かう人たちからは不安や心配の声が聞かれました。



昨夜、青森県で震度6強を観測した地震。9日、北海道に向かうため広島空港を利用した人は。



■乗客（旅行で広島を訪問し北海道への戻り）

「心配は心配ですね。はやく家に帰ろうかなと思っています。」



■乗客（実家が北海道）

「（北海道の）親とかは一回、避難したみたいなことは言ってはいたんですけど、でも、途中で解除されたから戻ってきたというのは言っていました。どんな状況になっているか不安ではあるんですけど。」





地震学が専門の広島大学・須田直樹教授に今回の地震について聞きました。■広島大学 須田直樹教授「基本的には東北地震と同様な海洋プレートの下に海洋プレートが沈み込むその境界面で起きている。そういうタイプの地震。南海トラフと同じぐらい切迫しているというふうに思った方がいいと思います。」この地震にともない、気象庁が初めて発表したのが「後発地震注意情報」。今後1週間は地震や津波が発生した場合にすぐに避難できる態勢をとるよう呼びかけます。■広島大学 須田直樹教授「過去100年ぐらい遡って、世界中で起きた大きな地震が連動して起こってるものがどれだけあるかっていうものを あくまで統計的に評価したもの。それがだから何％の確率で起こるかとか、そこまではもう言えないんですよね。 なので1週間は注意してくださいっていうのはそういうことなんですよね。」気になるのは南海トラフ地震との関連です。注目するのはプレートの境界をゆっくりと滑る「スロー地震」です。■広島大学 須田直樹教授「今回あった大きい地震が南海トラフの領域でスロー地震を誘発して、それによって改めて南海トラフの巨大地震が誘発されるっていう可能性ならばあることはあるかなと思うので、そういうものが最終的なトリガーになるっていう可能性は大いにあるわけですよね。」いざという時のために備えておきたいのが、防災グッズです。ハンズミナモア店には、約110点が並びます。非常食にも変化が･･･。■ハンズミナモア広島店 高木健一郎さん「食事も結構充実してきまして、やはりローリングストックで、定期的に食べて新しくしていきたい、普段食べる食事と遜色ないメニュー、味付け、おいしく食べられるっていうものが、今はすごく人気で新しく出てきています。」また、必ず用意しておきたい防災グッズが･･･。■ハンズミナモア広島店 高木健一郎さん「まず第一はトイレ、あと二つ目はお水。これは持っておいたほうがいい。電気と水道、ガス、ライフラインがとまりますので、トイレが流れなくなるので一番はトイレが困るそうです。水の復旧まで3日かかると言われているので、3日分の水を用意しておく。」いつどこで起きてもおかしくない地震。改めて、日頃の備えが重要となります。【スタジオ 宮脇アナウンサー】地震学が専門の広島大学・須田教授の話を改めて整理します。今回、初めて発表された、｢後発地震注意情報」についてですが、北海道から東北地方の想定震源域で大規模な地震がおきる可能性が、平時より相対的に高まっていることを示す情報なので、今後１週間は注意が必要ということです。ただ、須田教授は「何％の確率で起こるかは言えない」ということです。そして、南海トラフ地震との関連です。今回の地震が直接、南海トラフ地震を誘発することは考えにくいそうですが、南海トラフの領域で、非常にゆっくりとした速度で断層がすべる｢スロー地震｣というものを誘発する可能性はあるということなんです。その｢スロー地震｣が巨大地震を引き起こす可能性もあるということで、やはり地震がいつ起きてもいいように、普段から備えをしておくことが大切ということです。【2025年12月9日放送】